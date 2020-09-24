AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

آخر موعد لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء| تحذير لأهالي القليوبية بسبب الفيضان.. نشرة صدى البلد

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 09:55 م
نشرة موقع صدى البلد
نشرة موقع صدى البلد
Advertisements
صدى البلد
يقدم موقع صدى البلد نشرته الإخبارية اليوم، الخميس 24 سبتمبر، التي تضم أبرز وأهم الأخبار على مدار 24 ساعة في كل المجالات، ومن أبرز العناوين: 

رئيس الوزراء: مد فترة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء لنهاية أكتوبر

أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مد فترة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء لنهاية شهر أكتوبر المقبل . 

أوضح مدبولي أن عدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح حتى اليوم وصل مليونا وأربعمائة ألف وتلقت الحكومة شكاوى كثيرة من ضعف القدرة الاستيعابية ، فقررت مد الفترة المقررة  وزيادة المنافذ. 

وزير التعليم يوضح حقيقة خفض مصروفات المدارس 

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن خبر خفض المصروفات الدراسية غير صحيح على الإطلاق.


طالب وزير التربية والتعليم  أولياء الأمور بعدم الإنسياق وراء أي كلام غير رسمي يتم تداوله خارج الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم.
 

الفيضان يقترب .. تحذيرات عاجلة من القناطر الخيرية لأهالي القليوبية

حذر رئيس مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية  المواطنين، من إرتفاع منسوب مياه النيل بسبب الفيضانات و ناشد جميع المواطنين  بضرورة  نقل أي متعلقات وأغراض من الحظائر أو المخازن أو تشوينات المحاصيل الزراعية الواقعة على أراضي  النهر، حرصا على الأرواح والممتلكات. 

الذهب يتراجع أحد عشر جنيها في مصر

تراجعت أسعار الذهب في مصر بشدة خلال تعاملات اليوم الخميس ، ووصل التراجع حوالي 11 جنيها عن أسعار الذهب أمس.


وسجل جرام الذهب عيار واحد وعشرين وهو الأكثر مبيعا 814  جنيها بعد أن سجل أمس الأربِعاء 825  جنيها

أما عيار 24 الأغلى سعرًا  فسجل 930 جنيها بعد أن كان سعره أمس 942 جنيها . 

السر الخفي الذي تسبب في أزمة فايلر و الأهلي 

كشفت مصادر خاصة لصدي البلد سبب الأزمة الحقيقية الواقعة حاليًا بين السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي ولجنة التخطيط برئاسة محسن صالح.


وقالت المصادر إن فايلر يرغب في السفر لزيارة أسرته ولكنه اشترط الحصول علي مكافأة الفوز بمسابقة الدوري أولا وهي تعادل راتب شهرين بواقع 460 ألف دولار.

وأبدى مسؤولو الأهلي استياءهم الشديد من السويسري رينيه فايلر ، بسبب عدم وضوحه ومماطلته بشأن موقفه من الاستمرار أو الرحيل عن القلعة الحمراء.

زين مالك يستقبل مولودته والجمهور يهنئه 

استقبل المغني البريطاني زين مالك طفلته الاولى من حبيبته عارضة الأزياء ذات الأصول الفلسطينية جيجي حديد، بعد علاقة استمرت لسنوات شهدت عدة انفصالات. 

نشر زين صورة له مع طفلته وأكد أنها بصحة جيدة وطمأن جمهوره على صحتها.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تيسيرا على المواطنين .. مد فترات التصالح على مخالفات البناء بمدن القليوبية يوميا بعد مواعيد العمل الرسمية

بـ 1475 طلبا.. حي الهرم يتصدر أحياء الجيزة في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء

بعد تخفيضها 25%.. تعرف على أسعار متر التصالح في مخالفات البناء بالإسكندرية

تحصيل 350 مليون جنيه.. الجيزة: تلقينا 20 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء

محافظ أسوان: تخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء بـ 30% للمدن و20% للقرى.. تفاصيل

كفاية اللي حصل.. أحمد موسى يدعو مخالفي البناء إلى سرعة التصالح

ترشيحاتنا

أحمد عبد القادر حمدي: سعيد بالعودة إلى الأهلي.. وتجربة التشيك أفادتني كثيرًا

بعد أنباء رحيله عن الأهلي.. 5 صور جمعت فايلر بزوجته

ليفربول يكتسح لينكولن بسباعية في كأس الرابطة الانجليزية

مستشار الرئيس للصحة: وفيات كورونا ستختفي قريبا.. فيديو

بـ صورة رومانسية.. ياسمين عبد العزيز بإطلالة جذابة برفقة زوجها

مصادر: الأهلي أنهى علاقته بـ فايلر والإعلان الرسمي خلال ساعات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حل سريع وغير مكلف.. مطار دولي يستعين بـ كلاب مدربة للكشف عن كورونا.. شاهد

طريقة عمل مهلبية بالقشطة.. خطوة بخطوة

دون ريجيم .. 8 طرق طبيعية لـ سد الشهية