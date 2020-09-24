آخر موعد لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء| تحذير لأهالي القليوبية بسبب الفيضان.. نشرة صدى البلد

يقدم موقع صدى البلد نشرته الإخبارية اليوم، الخميس 24 سبتمبر، التي تضم أبرز وأهم الأخبار على مدار 24 ساعة في كل المجالات، ومن أبرز العناوين:
رئيس الوزراء: مد فترة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء لنهاية أكتوبر
أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مد فترة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء لنهاية شهر أكتوبر المقبل .
أوضح مدبولي أن عدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح حتى اليوم وصل مليونا وأربعمائة ألف وتلقت الحكومة شكاوى كثيرة من ضعف القدرة الاستيعابية ، فقررت مد الفترة المقررة وزيادة المنافذ.
وزير التعليم يوضح حقيقة خفض مصروفات المدارس
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن خبر خفض المصروفات الدراسية غير صحيح على الإطلاق.
طالب وزير التربية والتعليم أولياء الأمور بعدم الإنسياق وراء أي كلام غير رسمي يتم تداوله خارج الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم.
الفيضان يقترب .. تحذيرات عاجلة من القناطر الخيرية لأهالي القليوبية
حذر رئيس مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية المواطنين، من إرتفاع منسوب مياه النيل بسبب الفيضانات و ناشد جميع المواطنين بضرورة نقل أي متعلقات وأغراض من الحظائر أو المخازن أو تشوينات المحاصيل الزراعية الواقعة على أراضي النهر، حرصا على الأرواح والممتلكات.
الذهب يتراجع أحد عشر جنيها في مصر
تراجعت أسعار الذهب في مصر بشدة خلال تعاملات اليوم الخميس ، ووصل التراجع حوالي 11 جنيها عن أسعار الذهب أمس.
وسجل جرام الذهب عيار واحد وعشرين وهو الأكثر مبيعا 814 جنيها بعد أن سجل أمس الأربِعاء 825 جنيها
أما عيار 24 الأغلى سعرًا فسجل 930 جنيها بعد أن كان سعره أمس 942 جنيها .
السر الخفي الذي تسبب في أزمة فايلر و الأهلي
كشفت مصادر خاصة لصدي البلد سبب الأزمة الحقيقية الواقعة حاليًا بين السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي ولجنة التخطيط برئاسة محسن صالح.
وقالت المصادر إن فايلر يرغب في السفر لزيارة أسرته ولكنه اشترط الحصول علي مكافأة الفوز بمسابقة الدوري أولا وهي تعادل راتب شهرين بواقع 460 ألف دولار.
وأبدى مسؤولو الأهلي استياءهم الشديد من السويسري رينيه فايلر ، بسبب عدم وضوحه ومماطلته بشأن موقفه من الاستمرار أو الرحيل عن القلعة الحمراء.
زين مالك يستقبل مولودته والجمهور يهنئه
استقبل المغني البريطاني زين مالك طفلته الاولى من حبيبته عارضة الأزياء ذات الأصول الفلسطينية جيجي حديد، بعد علاقة استمرت لسنوات شهدت عدة انفصالات.
نشر زين صورة له مع طفلته وأكد أنها بصحة جيدة وطمأن جمهوره على صحتها.