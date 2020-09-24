آخر موعد لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء| تحذير لأهالي القليوبية بسبب الفيضان.. نشرة صدى البلد

يقدم موقع صدى البلد نشرته الإخبارية اليوم، الخميس 24 سبتمبر، التي تضم أبرز وأهم الأخبار على مدار 24 ساعة في كل المجالات، ومن أبرز العناوين:





رئيس الوزراء: مد فترة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء لنهاية أكتوبر





أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مد فترة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء لنهاية شهر أكتوبر المقبل .





أوضح مدبولي أن عدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح حتى اليوم وصل مليونا وأربعمائة ألف وتلقت الحكومة شكاوى كثيرة من ضعف القدرة الاستيعابية ، فقررت مد الفترة المقررة وزيادة المنافذ.





وزير التعليم يوضح حقيقة خفض مصروفات المدارس





قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن خبر خفض المصروفات الدراسية غير صحيح على الإطلاق.









طالب وزير التربية والتعليم أولياء الأمور بعدم الإنسياق وراء أي كلام غير رسمي يتم تداوله خارج الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم.





الفيضان يقترب .. تحذيرات عاجلة من القناطر الخيرية لأهالي القليوبية



حذر رئيس مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية المواطنين، من إرتفاع منسوب مياه النيل بسبب الفيضانات و ناشد جميع المواطنين بضرورة نقل أي متعلقات وأغراض من الحظائر أو المخازن أو تشوينات المحاصيل الزراعية الواقعة على أراضي النهر، حرصا على الأرواح والممتلكات.

الذهب يتراجع أحد عشر جنيها في مصر



