التعليم ترسل دليل إجراءات مكافحة كورونا للمديريات التعليمية استعدادًا للعام الدراسي الجديد

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، دليل الإرشادات والإجراءات الوقائية والاحترازية التي سيتم اتباعها خلال العام الدراسي الجديد 2021/2020 عقب عدة اجتماعات تمت مع وزارة الصحة والسكان ممثلة في قطاع الطب الوقائي.





يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة أبنائنا الطلاب، وحفاظًا عليهم من الإصابة بالأمراض المعدية بصفة عامة وفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بصفة خاصة.









وشددت الوزارة على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية في كافة المنشآت التعليمية، والتي تتضمن توفير البيئة الصحية للطلاب داخل المدارس، من خلال الاهتمام بالتهوية الجيدة للفصول ومراعاة تطهير الخزانات بصفة دورية، والحرص على تطهير ونظافة المدرسة باستمرار، وتطهير حافلات المدارس والاهتمام بتطبيق سياسة التباعد الاجتماعي والتنبيه بأهمية استخدام الكمامات الطبية.

وأشارت الوزارة، في خطابها، إلى ضرورة الاهتمام بتوعية الطلاب بغسل الأيدي بالماء باستمرار، ووضع بوسترات رفع الوعي بين الطلاب عند مدخل المدرسة وتوزيعها على الطلاب.