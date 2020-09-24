VAR يتدخل ويلغي ركلة جزاء لـ عبدالله السعيد ويمنح الإسماعيلي فرصة التعديل

احتسب محمد عادل حكم مباراة الاسماعيلي وبيراميدز ركلة جزاء لصالح الأخير بسبب لمسة يد على مدافع الاسماعيلي.









ولكن تدخل حكم الـVAR، وطالب عادل بفحص الكرة وإعادة مشاهدة اللقطة مرة أخري حيث إن الكرة لم تلمس يد اللاعب.





وبالفعل تمكن الـ Var من تعديل القرار وعاد محمد عادل حكم المباراة وتم الغاء الكرة واستمر اللعب وعادت الكرة للدراويش.









دخل بيراميدز المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: أحمد توفيق - علي جبر - طارق طه - عبد الله بكري

خط الوسط: نبيل دونجا - إبراهيم عادل - عبد الله السعيد - محمد فاروق - عمر جابر

خط الهجوم: جون أنطوي









بينما دخل الاسماعيلي المباراة بالتشكيل التالي:





حارس مرمى: محمد فوزى.

خط الدفاع: محمود البدرى – محمد عمار – ابراهيم أبو اليزيد – أسامة إبراهيم.

خط الوسط: محمود دونجا – عمر الوحش - بيكيتى سيلفا – همام طارق – محمد حمدى زكى.