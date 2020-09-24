بايرن ميونخ ضد إشبيلية.. صاروخية جوريسكا تمنح البافاري التعادل في شباك بونو

سجل الألماني جوريسكا هدف التعادل في شباك إشبيلية من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب بوشكاش أرينا، بالعاصمة المجرية بودابست، ضمن بطول السوبر الأوروبي.









وجاء الهدف الأول بالدقيقة 12، من تسديدة من نقطة الجزاء عن طريق أوكامبوس على يمين مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ من ركلة جزاء.







