كنوز الدولة الحديثة حكاية أشهر آثار بين نظرائها في المتحف المصري

المتحف المصري بالتحرير ، 118 عاما خالدا بوسط القاهرة يطل على ميدان التحرير ، رمزا شامخا للتاريخ المصري الفرعونى والحضارة المصرية، يحتوي الآلاف من القطع الاثرية ، الغنية بسرد التاريخ .

يحتضن المتحف المصري بين جدرانة ، توابيت وتماثيل ضخمة ، كان ابرزها ابوالهول وحتشبسوت ، بالاضافة الى أثار عصر الدولة الحديثة ، ليحكي تاريخ الملوك و قصص المصريين .

وفى التقرير التالي ، نرصد أبرز كنوز الدولة الحديثة في المتحف المصري بالتحرير ، والتى تعد الاشهر بين نظرائها من القطع الاثرية ، والتى تتوج على رأسها مجوعة الفرعون توت عنخ امون .

وتعد القطع الشهيرة القابعة فى المتحف المصري بالتحرير ، و التى تمثل العصر الحديث ، تماثيل الملكة حتشبسوت و رمسيس الثاني و تحتمس الثالث ، والبرديات و العجلات البحرية ، ومن اللوحات التى ستبهرك ، لوحة مرنبتاح .

يشمل المقتنيات الاثرية الموجودة ، داخل جدران المتحف المصري بالتحرير ، مجموعة من المومياوات الملكية ، وتمثالين لـ أمنحتب الثالث ، تمثال الملك اخناتون ومجموعته ، بالاضافة الى الحلي والتمائم و ادوات الزراعة .



