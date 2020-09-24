تتوضأ بشكل خطأ لسنوات فما حكم صلاتها؟ الإفتاء تجيب| فيديو

وأشار إلى أنه يجوز لها أن تتوضأ لكل صلاة وتصلي مع كل صلاة جديدة أخرى من القديمة التي توضأت لها بالخطأ.

كيفية قضاء الصلاة الفائتة لسنوات



كيفية

لسنوات ، فقد قال الدكتور علي جمعة، مُفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن الأئمة الأربعة أجمعوا على أن

هي دين في رقبة المُسلم، ويجب عليه قضاؤها، منوهًا بأن هناك رأيا يُجيز عدم قضائها، وعن كيفية

لسنوات ، فأوضح في إجابته عن سؤال: «كنت لا أصلي حتى ذهبت إلى الحج فهل أقضي

عن السنين الماضية قبل الحج، وإن كنت لا أريد قضاء ما فاتني من صلوات عن السنين قبل الحج، فما العمل؟، أن الأئمة الأربعة أجمعوا على أن

هي دين في رقبة المُسلم، ويجب عليه قضاؤها بصلاة القضاء مع كل فريضة.