لمحاربة غلاء الأسعار.. أهالي المنيا سعداء بمعارض أهلا للمدارس

عبر أهالي محافظة المنيا عن سعادتهم بمعارض أهلا للمدارس التي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتقديمها تخفيضات كبيرة علي الزي المدرسي والملابس والأدوات المدرسية والحقائب وكل ما يلزم العملية التعليمية ومحاربة الغلاء





حيث توافد أولياء أمور الطلاب على المعارض لشراء احتياجات أبنائهم الطلاب بجميع مراكز المحافظة من ملابس وأدوات مدرسية وحقائب.





ومن جانبه قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ان معارض "اهلا مدارس" بجميع مراكز المحافظة تقام بالتنسيق مع عدد من المكتبات الكبرى والمتميزة داخل كل مركز لمدة شهر، خلال الفترة من 20 سبتمبر الجاري وحتى 20 أكتوبر المقبل، بتخفيضات تصل حتى 25%









اقرا أيضا





قافلة حياة كريمة توقع الكشف الطبي على 1462 حالة









وذلك تنفيذا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات وزير التنمية المحلية ، بتوفير كافة احتياجات الطلبة، من مستلزمات مدرسية وملابس وشنط وأحذية بأسعار مخفضة لمحاربة الغلاء.









وأضاف المحافظ، أن إقامة تلك المعارض تأتى في إطار رفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور وتوفير كافة المستلزمات للطلاب بأسعار مخفضة في مواجهة محاولات البعض لاستغلال قرب بدء العام الدراسي لرفع الأسعار على المواطنين ،وقد تم التنسيق مع المكتبات الكبرى لاقامة تلك المعارض ، في إطار تنفيذ إجراءات مواجهه فيروس كورونا المستجد .









ووجه اللواء القاضي مديرية التموين ورؤساء الوحدات المحلية، بمتابعة توفير كافة السلع والمستلزمات المدرسية والمكتبية ومتابعة قوائم الأسعار من المعروضات طوال فترة إقامة تلك المعارض، حرصا على توافر كافة الاحتياجات الدراسية للطلاب بأقل الأسعار.







