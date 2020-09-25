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تعليم

ظهور نتيجة التحويلات بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالقاهرة

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 03:01 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
‎أعلنت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة القاهرة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بأنه وردت كشوف ‎التحويلات إلى الكلية.

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 كما نوهت الكلية عبر صفحتها الرسمية، أنه يجب على الطلاب الذين قاموا بالتسجيل على موقع التحويلات المركزي لجامعة القاهرة سواء إلى البرامج الخاصة أو نقل القيد إلى البرنامج العام سرعة التوجه إلى شئون الطلاب بالكلية. 

‎وذلك لتسليم أصول الأوراق التى تم رفعها على موقع التحويلات، ولمراجعتها والتأكد من صحتها بمعرفة موظفي شئون الطلاب ‎وأوضحت الكلية بأنه غير مطلوب حضور الطلاب الذين حضروا إلى الكلية وقاموا بفتح ملف وتم تسليمهم خطاب موافقة من شئون الطلاب.

وناقش مجلس جامعة القاهرة، فى اجتماعه الشهري، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت اعتماد استراتيجية الدراسة بالكليات في العام الدراسي الجديد، وإنشاء منظومة امتحانات إلكترونية عالية التقنية وتحقيق مفهوم التقويم المستمر، وتجهيز جميع المقررات لرفعها على المنصة التعليمية الإلكترونية للجامعة، وخطة تسكين الطلاب بالمدن الجامعية، وتطوير منهجيات الرسائل العلمية في الماجستير والدكتوراه.

واستعرض مجلس جامعة القاهرة ما تم إنجازه على طريق التحول الى الجامعة الذكية Smart University، حيث إن جامعة القاهرة أول جامعة مصرية تضع في خطتها استهداف مفهوم الجامعة الذكية Smart University في أغسطس عام 2017، وأول جامعة يتم اعتماد لوائح كلياتها في التدريس والامتحانات لتصبح بنظام التعليم الإلكتروني الذي يجمع بين التعليم عن بُعد والتعليم الحضوري المباشر.
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