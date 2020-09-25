ظهور نتيجة التحويلات بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالقاهرة

‎أعلنت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة القاهرة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بأنه وردت كشوف ‎التحويلات إلى الكلية.





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كما نوهت الكلية عبر صفحتها الرسمية، أنه يجب على الطلاب الذين قاموا بالتسجيل على موقع التحويلات المركزي لجامعة القاهرة سواء إلى البرامج الخاصة أو نقل القيد إلى البرنامج العام سرعة التوجه إلى شئون الطلاب بالكلية.





‎وذلك لتسليم أصول الأوراق التى تم رفعها على موقع التحويلات، ولمراجعتها والتأكد من صحتها بمعرفة موظفي شئون الطلاب ‎وأوضحت الكلية بأنه غير مطلوب حضور الطلاب الذين حضروا إلى الكلية وقاموا بفتح ملف وتم تسليمهم خطاب موافقة من شئون الطلاب.



