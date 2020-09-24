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توك شو

كورونا لا يأتي منفردا.. أمراض تبقى في الجسم بعد الشفاء من الفيروس| تفاصيل

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 10:07 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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قسم التوك شو
قال الدكتور رياض عربي المتخصص في الطب المخبري والمناعة، إنه لا يوجد علاج واضح لـ فيروس كورونا ولا يوجد طريق أخر سوى منع نقل العدوي بالقرارات الصارمة وهذا ما لا يعجب العديد من المواطنين خصوصا أصحاب المتاجر والمراكز التجارية وأصحاب النوادي الليلية في أوروبا والعالم يخشي من الحجر الصحي الكامل من جديد.       

وأكد عربي خلال مداخلة على قناة «سكاي نيوز» العربية، أن الحكومات وجب عليها التذكير أن الفيروس المستجد لا يزال هنا عن طريق فرض بعض الإجراءات مثل إرتداء الكمامة والحفاظ على المسافات بين المواطنين وغسيل اليدين بالصابون دائما.     


وأضاف الطبيب المختص بالمناعة، أن هناك أطباء يطالبون بزيادة عدد الأسرّة في المستشفيات تحسبا لزيادة عدد المصابين ولعدم حدوث ضغط على المستشفيات مثلما حدث في الماضي، مشيرا إلى أن الفيروس قد يذهب لكن يترك أمراضا مميتة مثل الإلتهاب الحاد الذي يسببه الفيروس بعد ذهابه من الجسم ما يزيد من حالات الوفاة إذا لم يتم معالجة المريض في أسرع وقت. 


ونوه إلى أن انتشار الفيروس سهل جدا وأي نسيان لارتداء الكمامة أو نسيان غسل اليدين ممكن أن يؤدي إلى إصابة الفرد بالفيروس، مضيفا أن العطلة الصيفية جعلت انتشار العدوي سهلا بسبب الإحتفالات والذهاب إلى المطاعم والسفر وحاليا بدأت أعداد الحالات تثبت بعد عودة الحكومات للتشديد على الإجراءات الوقائية.
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