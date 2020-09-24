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برلمان

مطبقة في أغلب دول العالم.. "إسكان النواب" تشيد بتوجه الحكومة لوضع اشتراطات للقرى

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 10:36 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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حسن رضوان
قال عاطف مخاليف عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك مشروع قانون آخر سوف ترسله الحكومة للبرلمان يسمى بمشروع قانون البناء الموحد يضم جميع النماذج والاشتراطات الخاصة بـ التوسع الافقى والرأسى للبناء.


وأكد "مخاليف" لـ"صدى البلد"، أن القرى سيكون لها نماذج واشتراطات معينة للتوسع الأفقي والرأسي، مؤكدًا أن هذا الأمر مطبق في اغلب دول العالم وسوف يكون لكل عقار ووحدة رقم قومى خاص بها.



وأشار عضو مجلس النواب، الى أنه الفترة الماضية طالب بمحاسبة العزب والنجوع بالحد الادنى لقيمة التصالح نظرا لان هذه العزب والنجوع اقل من القرى فى الخدمات والمساحات وغيرها ويتم محاسبتها بحد ادنى 50 جنيها للمتر.


جاء ذلك بعد أن قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إنه جار مراجعة إعادة فتح ملف تصاريح البناء، مجددًا التي تنتهي 24 نوفمبر. 


ولفت إلى أنه سيكون هناك اشتراطات عامة لكل القرى المصرية ، مثل البناء الرأسي، حتى لا يستنزف الأراضي، ومن المقرر أن يكون لكل عقار في مصر رقم قومي .


وتابع: "الهدف قبل 2021 نكون قد استكملنا منظومة العقارات بالكامل، بحيث يطمئن المواطن إلى رسمة وتقنين العقارات، وتداولها بالبيع والشراء ، ولا يقع في أي خطأ يتعلق بالوضع القانوني للعقارات ، مما يساعد في حماية الأصول العقارية". 
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