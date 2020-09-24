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مرأة

بعد انتشار النزلة المعوية عند الأطفال .. تعرف على الأعراض والأسباب

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 10:38 م
صدى البلد
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تعتبر النزلة المعوية هي عدوى تسببها عدة فيروسات مختلفة شائعة بين الاطفال، وأكد الدكتور حسام الدين عبد العزيز اخصائي طب الاطفال في تصريح "لصدي البلد " ان الطريقة الأكثر شيوعًا للإصابة بالعدوى تكون عن طريق تناول طعام أو ماء ملوث.

واشار الدكتور حسام الي ان عادة ما ينتج التهاب المعدة والأمعاء عن " فيروس الروتا " الناتج عن تلوث المياه الملوثة  ومن العلامات والأعراض التي تؤكد اصابة الطفل بالنزلة المعوية 

-الإسهال الشديد
- التقيؤ 
-حمى
- الجفاف (بسبب فقدان السوائل).


وقد يكون الأطفال الصغار (خاصة الأطفال أقل من ستة أشهر) هم الأكثر عرضة للإصابة بالجفاف ويجب مراقبتهم بعناية شديدة. إذا كان طفلك يرتدي حفاضات ، احسب عدد الحفاضات المبللة التي يحصل عليها في اليوم.

 يجب أن يكون لديهم على الأقل نصف العدد المعتاد الجلد البارد أو المرقش أو الرمادي والنعاس عند الرضيع هو علامة على أنه يعاني من الجفاف الشديد.

بالنسبة للأطفال الأكبر سنًا ، تابع عدد مرات التبول واللون. عدم الذهاب إلى المرحاض كثيرًا والبول الملون الداكن علامات على الجفاف. قد يخبرك طفلك أنه يشعر برأس خفيف أو دوار أو جفاف في الشفتين والفم.

وقال حسام ان افضل طرق لعلاج الطفل هي المحافظة علي السوائل بالجسم، فمن المهم جدًا تعويض سوائل الجسم المفقودة والتأكد من أن طفلك يأخذ ما يكفي من السوائل لمنع الإصابة بالجفاف.

و لعدم حدوث جفاف يجب تعويض الجسم بالسوائل مع الادوية المضادة للاسهال والمضادة للمغص  والقئ مع الوقاية العامة بالاهتمام بنظافة الطعام والشراب والحفاظ علي نظافة اليد والنظافة الشخصي العامة للطفل. 


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