أكرم القصاص: مليون و400 ألف طلب تصالح فى مخالفات البناء حتى الآن| تفاصيل

قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، إن الحكومة أصدرت قرارا بمد فترة التصالح بشأن مخالفات البناء لمدة شهر وحتى 30 أكتوبر لإعطاء مهلة للمخالفين التقدم بأوراق التصالح، مشيرا إلى أن هناك مليون و400 ألف طلب تصالح قدموا للحكومة وهذا يدل على التزام المواطنين بجدية التصالح.





أضاف «القصاص» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم على قناة «أكسترا نيوز» ، أن عودة نشاط البناء 24 أكتوبر المقبل بعد توقف دام 6 شهور عن العمل، مشيرا إلى أن الحكومة تساند جميع الفئات المتضررة.





وأشار الكاتب الصحفي إلى أن ظهور رئيس الوزراء بصفة مستمرة لمتابعة إجراءات التصالح يؤكد على الشفافية التامة في متابعة قضية مخالفة البناء بنفسه وإعادة النظر في الشكاوى ليطمئن المواطن المصري، مضيفا أن بعد التقدم للتصالح يصبح العقار شرعيا ولديه الحق في إدخال المرافق له.





أشار الكاتب الصحفي إلى أن قضية مخالفات البناء أخذت فترة طويلة لتنفيذ أقل قيمة تصالح، مضيفا أن تسهيل إجراءات التصالح قلت من الغضب وسوء الفهم، لافتا إلى أن الوضع الحالي أصبح أكثر استقرارا.



