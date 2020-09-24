سواء مساجد أو مستشفيات أو مدارس.. وزير الأوقاف: مصلحة الوطن أولا.. فيديو





وأضاف جمعة خلال حوار لبرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أن الأوقاف لم تشتر بوابة تعقيم واحدة على الاطلاق وبعض الاهالي قاموا بشراء تلك البوابات وأيضا لم تقم الوزارة فرش المساجد كما روجوا لانها ألزمت المصلين بأن يكون معهم سجادة للصلاة.





وتابع وزير الأوقاف أن الأولوية القصوى تكون موجودة وفقا للمصلحة العامة للوطن سواء كانت في بناء المساجد أو المدارس أو المستشفيات ، مشيرا إلى أن وزارة الأوقاف قامت بعمل بروتوكول مع وزارة التربية والتعليم لبناء 10 مدارس إضافة إلى صرف 50 مليون جنيه لدعم التعليم و50 مليون جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة.





وأشار جمعة إلى أنه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ 6 سنوات حتى الأن تم بناء أكثر من 1200 مسجد ومعظمهم تم بناؤها فى المدن والأحوزة العمرانية الجديدة التى تم افتتاحها إضافة إلى انه سيتم إفتتاح 76 مسجدا غدا.



