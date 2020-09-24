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سواء مساجد أو مستشفيات أو مدارس.. وزير الأوقاف: مصلحة الوطن أولا.. فيديو

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 10:23 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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محمود محسن
أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن الجماعات الارهابية روجت لهدم المساجد وأطلقت الشائعات بأن وزارة الاوقاف تبذر الاموال  وصرفت 6 مليارات جنيه وهو إهدار للمال العام.

وأضاف جمعة خلال حوار لبرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أن الأوقاف لم تشتر بوابة تعقيم واحدة على الاطلاق وبعض الاهالي قاموا بشراء تلك البوابات وأيضا لم تقم الوزارة بفرش المساجد كما روجوا لانها ألزمت المصلين بأن يكون معهم سجادة للصلاة. 

وتابع وزير الأوقاف أن الأولوية القصوى تكون موجودة وفقا للمصلحة العامة للوطن سواء كانت في بناء المساجد أو المدارس أو المستشفيات، مشيرا إلى أن وزارة الأوقاف قامت بعمل بروتوكول مع وزارة التربية والتعليم لبناء 10 مدارس إضافة إلى صرف 50 مليون جنيه لدعم التعليم و50 مليون جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة.

وأشار جمعة إلى أنه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ 6 سنوات حتى الأن تم بناء أكثر من 1200 مسجد ومعظمهم تم بناؤها فى المدن والأحوزة العمرانية الجديدة التى تم افتتاحها إضافة إلى انه سيتم إفتتاح 76 مسجدا غدا. 

وقال وزير الأوقاف أنه سيتم عمل إحلال وتجديد لـ 3400 مسجد كان بهم تصدعات وكانوا مغلقين منذ فترة طويلة وتوقفت إقامة الشعائر الدينية بها.
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