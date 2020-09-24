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دلاور: مصر ستتحول إلى التصنيع الزراعي الفترة المقبلة

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 10:24 م
دولار
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عبد الخالق صلاح
قال المفكر الاقتصادي شريف دلاور، إن فيروس كورونا سوف يسرع من تغيير العملية التعليمية، لأنه قبل كورونا كان التعليم بشكل نمطي.


وأضاف دلاور، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أن معدل استهلاك العالم للبترول خلال 2020 كان 91.7 مليون برميل يوميا، مقابل 100 مليون برميل يوميا خلال العام الماضي، لافتًا إلى أن الغاز والبترول سيبقى لفترة طويلة خلال الثروة التكنولوجية لدى أكبر اقتصادات في العالم.


وأوضح أننا في مصر لدينا احتياطي 40 ضعف الاستهلاك الخاص بنا من الغاز، ولدينا 12 معمل تكرير بينما نيجيريا وجنوب أفريقيا لديهما 6 معامل، ولدينا مشروعان "أنبوب غاز" لقبرص وإسرائيل، لكن المنطقة الوحيدة التي تأثرت بفيروس كورونا هو خط سوميد.


وأكد أن مصر لديها خطة قبل فيروس كورونا، وهو 2030 لأهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن مصر سوف تتحول إلى التصنيع الزراعي خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن مصر سوف تسير في قطاع التشييد لامتصاص العمالة.
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