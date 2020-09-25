حملات لأمن الجيزة بالتنسيق مع الأحياء على مراكز الدروس الخصوصية.. صور

شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة حملات مكثفة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والأحياء التابعة لها على مراكز الدروس الخصوصية قبل بدء العام الدراسي الجديد.





ونجحت مباحث الجيزة بالتنسيق مع حي العمرانية في إغلاق سنتر للدروس الخصوصية بعد ورود معلومات ببدء عمله من أيام قريبة وتم صرف الطلاب منه وتشميعه بالشمع الأحمر لعدم عودته للعمل مرة أخرى، فيما تواصل الحملات التفتيش علي باقي المناطق لرصد أي مراكز مشابهة تنفيذا لقرار الحكومة بمنع المراكز غير المرخصة.





وكشفت مصادر أن الأجهزة الأمنية تتعاون مع وزارة التربية والتعليم فى تكثيف الحملات الأمنية لغلق المراكز التعليمية المخالفة للقرار لعدم تعريض صحة الطلاب والمواطنين لخطر تفشى فيروس كورونا بينهم، مؤكدة أن "الشمع الأحمر" هو مصير كل من تسول له نفسه للتحايل على القانون، وتعريض صحة الطلاب والمواطنين للخطر من خلال أى محاولة لفتح مراكز الدروس الخصوصية بالمحافظات قبل العام الدراسي الجديد.





ونجحت وزارة الداخلية منذ إعلان الدولة تعليق الدراسة في شهر مارس الماضي فى إغلاق عدد كبير من مراكز الدروس الخصوصية فضلا عن رصدها للإعلانات التى تتم على مواقع التواصل الاجتماعى عن وجود مراكز تقدم المراجعات لطلاب الثانوية العامة، وتم حينها القيام بمأموريات خاصة لغلقها واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها وهو ما يتم اعادة تنفيذه خلال الفترة المقبلة مع قدوم الدراسة وسعي الطلاب وأولياء الأمور لحجز الدروس الخصوصية.