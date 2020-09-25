مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان يقوم بعمل دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة

عقد مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان ، برنامج تدريبي عن طريق نظام الاون لاين بعنوان "استراتيجيات التدريس" .





وقد بدأ عقد البرنامج يوم الأربعاء الموافق 23/9/2020 وقد تم الانتهاء منه يوم الخميس الموافق 24/9/2020 وقد حاضر فى هذا البرنامج الأستاذ المساعد الدكتور سعيد عبد المعز أستاذ مساعد بقسم رياض الأطفال بكلية التربية جامعة حلوان.





ويستهدف البرنامج عديد من الأهداف التى تساعد أعضاء هيئة التدريس داخل الجامعة ومن اهدافالبرنامج :





- التعريف بالعوامل التى تساعد المعلم الجامعى على الاختيار الصحيح لطريقة التدريس الملائمة .





- تحقيق أهداف العملية التعليمية التربوية .





- معالجة المحاضر سلوكيات الطلاب الغير مسؤله بطرق عملية .





- تتوافر المحاضر الصفات الأساسية للمدرس الجيد .





- وضع التدريس فى العملية التعليمية التربوية .







