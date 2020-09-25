AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تعرف على آخر موعد للالتحاق ببرنامج ماري كوري لطالبات الماجستير

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 09:00 ص
أكاديمية البحث العلمى
أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا
Advertisements
نهلة الشربيني
أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن برنامج منح مارى كورى لطالبات الماجستير التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.


اقرأ أيضا :

وأوضحت الأكاديمية أن ذلك فى إطار التعاون مع مركز السنكروترون الإشعاعي الضوئى ، و تعد هذه المنح موجهة لطالبات الماجستير فى مجالات العلوم والتكنولوجيا النووية، والسلامة والأمن النوويين أو عدم الانتشار.

وأشارت إلى أنه سيكون الموعد النهائى لقبول طلبات التقدم على الموقع الإلكترونى للمنحة 11 أكتوبر 2020
لمزيد من التفاصيل والتقديم إلكترونيا يرجى الدخول على:

ويمكن موافاة الاكاديمية بما يتم على البريد الالكترونى [email protected]

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البعثات تعلن عن منح دراسية بجامعة كاميرينو بإيطاليا.. تفاصيل

منح دراسية في الهند وإيطاليا

البحث العلمي تعلن عن منح ماري كوري لطالبات الماجستير.. تفاصيل التقديم

البحث العلمى تعلن عن منح مارى كورى لطالبات الماجستير

ترشيحاتنا

أسامة يناشد التضامن إدراج زوجته ضمن معاش تكافل وكرامة .. ويؤكد: زوجتي مريضة بأمراض مزمنة .. صور

اكتشاف يقلب الموازين .. عالم آثار يكتشف لغزا يحيط بمقبرة توت عنخ آمون

بـ إطلالة جديدة.. هاجر أحمد تبهر جمهورها فى أحدث ظهور| شاهد

خُمس الحصيلة العالمية.. إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتخطى 7 ملايين حالة

قرار مفاجئ من ولاية نيويورك بشأن لقاح ترامب ضد كورونا

طبيب تغذية: مصر من أعلى الدول التى تعانى من نقص فيتامين "د"

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حل سريع وغير مكلف.. مطار دولي يستعين بـ كلاب مدربة للكشف عن كورونا.. شاهد

طريقة عمل مهلبية بالقشطة.. خطوة بخطوة

دون ريجيم .. 8 طرق طبيعية لـ سد الشهية