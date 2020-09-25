تعرف على آخر موعد للالتحاق ببرنامج ماري كوري لطالبات الماجستير

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن برنامج منح مارى كورى لطالبات الماجستير التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.









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وأوضحت الأكاديمية أن ذلك فى إطار التعاون مع مركز السنكروترون الإشعاعي الضوئى ، و تعد هذه المنح موجهة لطالبات الماجستير فى مجالات العلوم والتكنولوجيا النووية، والسلامة والأمن النوويين أو عدم الانتشار.





وأشارت إلى أنه سيكون الموعد النهائى لقبول طلبات التقدم على الموقع الإلكترونى للمنحة 11 أكتوبر 2020

لمزيد من التفاصيل والتقديم إلكترونيا يرجى الدخول على:





ويمكن موافاة الاكاديمية بما يتم على البريد الالكترونى [email protected]



