أمين عام مجلس الشيوخ: جلسة حلف اليمين تنعقد فى الخميس الأول من أكتوبر برئاسة أكبر الأعضاء سنا

قال المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، إن المجلس فى انتظار قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعيين الـ 100 عضو المتبقية لاكتمال مجلس الشيوخ، ثم دعوته للانعقاد لتبدأ أولى الجلسات الإجرائية بداخله.





وأضاف عتمان، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء القاهرة" الذى يقدمه الإعلامى خالد العوامى، عبر قناة الحدث اليوم، أن الجلسة الإجرائية الأولى لمجلس الشيوخ، ستشهد حلف اليمين وستكون برئاسة أكبر الأعضاء سنا لحين انتخاب رئيسا للمجلس، متابعا: "وفقا للقانون من المقرر أن تنعقد الجلسة الأولى لمجلس الشيوخ فى الخميس الأول من شهر أكتوبر ولكن هذا النص تنظيمي لا يترتب على مخالفته شيء، وإذا لم تنعقد فى الخميس الأول من أكتوبر سوف تنعقد بقرار من رئيس الجمهورية بعد اكتمال المجلس".





وأوضح أمين عام مجلس الشيوخ، أنه قبل نهاية الأسبوع المقبل ستكتمل أعمال مجلس الشيوخ تمهيدا للانعقاد، مؤكدا أن المجلس سيعمل باللائحة الداخلية لمجلس النواب وفقا لقانون مجلس الشيوخ لحين إصدار لائحة داخلية له بموافقة مجلس النواب، مبينا: "هذه اللائحة ستضعها هيئة المكتب فور اكتمالها لعرضها على مجلس النواب للموافقة عليه وإرسالها لرئيس الجمهورية لإقرارها".





وفيما يتعلق باستقبال الأعضاء الجديد قال الأمين العام لمجلس الشيوخ: "استقبلنا حتى الآن 193 عضوا من المنتخبين، وتسلموا الكارنيهات الخاصة بهم، ويتبقى 7 أعضاء بصدد استلام كارنيهاتهم"، مشيرا إلى أن مجلس الشيوخ بحكم اختصاصاته المنصوص عليها في القانون، سيكون غرفة ثانية فاعلة للبرلمان المصرى.