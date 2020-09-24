مروة عبد الفتاح تكتب: الغاية لا تبرر الوسيلة

أن يصبح كلام الله وكلام رسول الله" صلى الله عليه وسلم "غناءً يتغنى به المطربون على المسارح ويعزف ويتراقص معه الراقصون، لهو أمر يبكى القلب ويدميه. فقد خرج علينا مؤخرا شاعر غنائي بكلمات لأغنية اقتبس أجزاء منها من كلام رسول الله "صلى الله عليه وسلم"، مبررا ذلك بأن هذه الكلمات خرجت في سياق أغنية توصى بالمرأة وتحض على معاملتها معاملة طيبة مستعينا بحديث رسول الله "صلى الله عليه وسلم ": (استوصوا بالنساء خيرا) .









وعليه نرد فنقول:- إن الغاية وإن كانت نبيلة فهي بلا أدنى ريب لا تبرر الوسيلة التي تحققها ؛ ودعونا نؤصل لهذه المسألة تأصيلا شرعيا فنقول وبالله التوفيق: إن القرآن الكريم وحديث رسول الله "صلى الله عليه وسلم" لهما من المسلمين كل تقديس وإجلال وتعظيم ، وقد اختلف العلماء في مسألة الاقتباس من القرآن الكريم في الشعر وغيره فمنهم من منعه، ومنهم من أجازه بشروط، منها:









*أن تكون هناك ضرورة للاقتباس

*ألا يكون في الاقتباس امتهان لكتاب الله ولسنة نبيه

*أن يكون الاقتباس في أقل الحدود (كلمتين أو أكثر)







