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برلمان

عضو مجلس الشيوخ: الدولة تواصل البناء ولا تلتفت للأعداء في الخارج

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 05:02 ص
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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فريدة محمد
قال د. إيهاب وهبة لبيب عضو مجلس الشيوخ إن الدولة المصرية ماضية في طريق النمو والتنمية والبناء ولن تلتفت إلى من يحاولون عرقلة مسيرتها الوطنية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه العناصر المغرضة التي تسعى لأهداف خبيثة ليس لها أي قوة على أرض وتحولت إلى مجرد أبواق إعلامية تبث من الخارج أو أدوات على السوشيال ميديا عبر اللجان الإلكترونية. 

وأكد اللواء حسن السيد، عضو مجلس النواب، أن الدعوات التي تخرج من جماعة الإخوان الإرهابية للتظاهر، مجرد فزاعة وتهدف لإثارة المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي فقط.

وأشار عضو مجلس النواب، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إلى أن الواقع الذي نعيشه حاليا، يؤكد أنه لم يعد هناك قبول لجماعة الإخوان، ولهذا تفشل أي دعوات خارجة منهم.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن الإنجازات التي قامت بها الدولة في شكل مشروعات قومية واضحة للجميع، مضيفا "الإنجازات تتحدث عن نفسها على أرض الواقع والجميع يلمس ذلك".

وأشار إلى أن دعوات الإخوان هدفها استمرار عملية التمويل التي تقوم بها جهات معينة من أجل هدم مصر وإثارة الفوضى فيها، غير أن الشعب المصري دائما يحبط هذه المخططات.
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