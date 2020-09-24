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محافظات

الكشف على ١٤ من راغبي الترشح لمجلس النواب بالدقهلية اليوم

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 10:51 م
صدى البلد
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همت الحسينى
أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اجراء الكشف الطبى على ١٤ من راغبى الترشح لإنتخابات مجلس النواب القادم، اليوم الخميس مضيفا أن عدد الذين اجروا الكشف خلال ١٤ يوما  بلغ ٥٨٣ من راغبى الترشح.

وأكد ان الكشف الطبي يبدأ يوميا من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً بمستشفى المنصورة الدولى والسنبلاوين و⁩دكرنس العام وبلقاس وميت غمر المركزى بالإضافة للمجلس الطبى العام بالمنصورة.

وأضاف انه يجب على الراغب في إجراء الكشف الطبى أن يكون بحوزته بطاقة الرقم القومى سارية مع صورة لها حيث يتم الاطلاع على الأصل وتسليم الصوره وعدد 6 صور شخصية الخلفية بيضاء 4×6 بالإضافة إلى دخول الراغب في الترشح على الموقع الذى تم الإعلان عنه وهو http://elections.mohp.gov.eg  وتسجيل البيانات الخاصة بالمرشح واحضار الوصل الدال على التسجيل.

وشدد وكيل الوزارة على اتخاذ إدارة المستشفيات كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية مع المعاملة الحسنة للمرشحين على ان يكون الاماكن المخصصة للكشف الطبي له مسارات خاصة وبعيدًا عن اماكن العزل بالمستشفى مضيفا ان الكشف عبارة عن كشف عن الصحة العامة بالإضافة لكشف نفسي وتحاليل وسيكون هناك تحليل للمخدرات والمسكرات بالمعمل المشترك بالمنصورة.

وأشار إلى انه على الراغب في الكشف الطبى احضار  فيزا يتم السحب منها لرسوم الكشف مبلغ 2850 جنيها واذا لم يكن هناك فيزا سيتم الدفع بالخزينه مع 5% عموله بقيمة 142.5 جنيه على مبلغ الكشف.

الجدير بالذكر ان  الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض أعلنت  عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب ابتداء منذ الخميس الماضى حتى ٢٦سبتمبر الجارى حيث تقدم للترشح خلال اليوم الأول اليوم بالدقهلية ٢٢٠ مرشحا واليوم الثانى ١٣ مرشحا واليوم الثالث ٥ مرشحين وفى اليوم الرابع ١٤ مرشحا واليوم الخامس ١٤ مرشحا واليوم السادس ١٣ مرشحا  واليوم السابع ١٣مرشحا واليوم الثامن ١٤ مرشحا ليبلغ إجمالي المرشحين خلال ال ٨ أيام ٣٠٦ مرشحا للتتافس على ٢١ مقعدا في ١٠ دوائر انتخابية حيث ستجرى الانتخابات في الداخل من ٧ إلى  ٨ نوفمبر والنتيجة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٠ وجولة الإعادة بالخارج من ٥ إلى ٧ ديسمبر ٢٠٢٠ وجولة الإعادة في الداخل من ٧ إلى ٨ ديسمبر والموعد النهائي للنتيجة  ١٤ ديسمبر ٢٠٢٠.
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