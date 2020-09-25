برلمانى: دعوات الجماعة الإرهابية مجرد فزاعة لإثارة المواطنين

وأشار إلى أن دعوات الإخوان هدفها استمرار عملية التمويل التي تقوم بها جهات معينة من أجل هدم مصر وإثارة الفوضى فيها، غير أن الشعب المصري دائما يحبط هذه المخططات.





من جانبه، أكد إبراهيم ربيع، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان، أن الإخوان لم يعد لهم وجود، ولذلك يحاولون التواجد من خلال العالم الافتراضي، والدعوات إلى إثارة الفوضى من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.





ولفت إلى أن الإخوان يتعاملون من منطلق "الضربة اللي متصبش تدوش" لكن الشعب المصرى مدرك تماما لمبدأ هذه الجماعة الإرهابية.





وأضاف أنه كان متأكدا أن دعوات التظاهر في ٢٠ سبتمبر سوف تفشل، لكن مواقع التواصل الاجتماعي لها دور في تضخيم الأمور.



