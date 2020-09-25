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برلمان

برلمانى: دعوات الجماعة الإرهابية مجرد فزاعة لإثارة المواطنين

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 06:06 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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عبد الرحمن سرحان
أكد اللواء حسن السيد، عضو مجلس النواب، أن الدعوات التي تخرج من جماعة الإخوان الإرهابية للتظاهر، مجرد فزاعة وتهدف لإثارة المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي فقط.

وأشار عضو مجلس النواب، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إلى أن الواقع الذي نعيشه حاليا، يؤكد أنه لم يعد هناك قبول لجماعة الإخوان، ولهذا تفشل أي دعوات خارجة منهم.

وأشار إلى أن دعوات الإخوان هدفها استمرار عملية التمويل التي تقوم بها جهات معينة من أجل هدم مصر وإثارة الفوضى فيها، غير أن الشعب المصري دائما يحبط هذه المخططات.

من جانبه، أكد إبراهيم ربيع، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان، أن الإخوان لم يعد لهم وجود، ولذلك يحاولون التواجد من خلال العالم الافتراضي، والدعوات إلى إثارة الفوضى من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفت إلى أن الإخوان يتعاملون من منطلق "الضربة اللي متصبش تدوش" لكن الشعب المصرى مدرك تماما لمبدأ هذه الجماعة الإرهابية.

وأضاف أنه كان متأكدا أن دعوات التظاهر في ٢٠ سبتمبر سوف تفشل، لكن مواقع التواصل الاجتماعي لها دور في تضخيم الأمور.

كما، قال د إيهاب وهبة لبيب عضو مجلس الشيوخ إن الدولة المصرية ماضية في طريق النمو والتنمية والبناء ولن تلتفت الى من يحاولون عرقلة مسيرتها الوطنية.

و اكد عضو مجلس الشيوخ في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد "، إن هذه العناصر المغرضة التي تسعى لأهداف خبيثة ليس لها أي قوة على ارض وتحولت الى مجرد ابواق اعلامية تبث من الخارج او ادوات على السوشيال ميديا  عبر اللجان الالكترونية. 

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