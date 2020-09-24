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محافظات

14 مرشحا لانتخابات النواب يتقدمون بأوراقهم اليوم بالدقهلية

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 11:01 م
١٤ مرشحا لانتخابات
١٤ مرشحا لانتخابات النواب يتقدمون بأوراقهم اليوم بالدقهلية
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همت الحسينى
استقبلت اللجنة القضائية المشرفة على تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ بالدقهلية برئاسة المستشار تامر الخطيب وعضوية المستشاريين أحمد السعيد وعلاء السعدني ومحمود إسماعيل ومحمد واعر، اليوم الخميس، أوراق ١٤ مرشحا في اليوم الثامن لتلقى طلبات الترشح والتى بدأت الخميس الماضى وتستمر حتى السبت القادم الموافق ٢٦ سبتمبر.


فيما بلغ عدد المرشحين خلال اول ٨ أيام ٣٠٦ مرشحين للتنافس على ٢١ مقعدا في ١٠ دوائر انتخابية على النظام الفردى.


كان اليوم الأول، شهد ازدحاما شديدا ومشادات ومشاجرات بين المرشحين للتمكن من الدخول للجنه للحصول على ترتيب ورمز مميز وسط إجراءات أمنية مشددة ومحاولات لتنظيم عملية الدخول، فيما قام مسئولو اللجنه بوضع حواجز عليها لوحات إرشادية مدون عليها الأوراق والمستندات المطلوبة داخل القاعة المخصصة لتلقي أوراق الترشح  بدءا من دخول المرشح من المحكمة وحتى وصوله القاعة.


وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض أعلنت عن فتح باب الترشح ابتداء من الخميس الماضى ويستمر حتى ٢٦ سبتمبر الجارى حيث تأتى الدقهلية ضمن المرحله الثانية والتى سيجرى التصويت عليها في الخارج من٤  إلى ٦ نوفمبر.


وتجرى الانتخابات في الداخل من ٧ إلى ٨ نوفمبر والنتيجة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٠ وجولة الإعادة بالخارج من ٥ إلى ٧ ديسمبر ٢٠٢٠ وجولة الإعادة في الداخل من ٧ إلى ٨ ديسمبر والموعد النهائي للنتيجة  ١٤ ديسمبر ٢٠٢٠.


فيما استمر راغبو الترشح في التوافد على المستشفيات  التى خصصتها وزارة الصحة بالدقهلية لإجراء الكشف الطبى حيث تم الكشف حتى مساء اليوم خلال ١٤ يوما على ٥٨٣ من راغبى الترشح.
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