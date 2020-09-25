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حوادث

تعرف على قضاة الإدارية العليا فى دائرة التسويات والمعاشات.. مستندات

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 03:00 ص
مجلس الدولة
مجلس الدولة
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كتب محمد زهير:
وافقت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، الحركة القضائية للمحكمة الإدارية العليا للعام القضائي 2020/2021.

ووافقت على تشكيل الدائرة التاسعة بالمحكمة الإدارية العليا، المختصة بنظر  منازعات التسويات والمعاشات  برئاسة المستشار الدكتور سمير عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة.

وتضم الدائرة عضوية كلا من المستشارين؛ هشام الغزالى واحمد عبدالحميد جلال الدين س سالمان وسعيد سليمان وعزت عبدالشافى وايهاب الحسينى واكرم حسين واحمد عرب نواب رئيس مجلس الدولة.

وأكدت الجمعية العمومية برئاسة المستشار محمد حسام الدين، على بعض الأمور الهامة المتعلقة بتنظيم سير العمل بالمحكمة، ضرورة الالتزام بتطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن بعض الاجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا وبخاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامات الطبية من قبل القضاة والموظفين والجمهور.

بالاضافة الى ضرورة الالتزام بالتباعد المكاني، وتعقيم قاعات الجلسات والطرقات وأماكن ارتياد الجمهور، مع مراعاة رفع الجلسة فى حالة حصول تزاحم داخل القاعة ضماناً لسلامة الجميع.
تعرف على قضاة الإدارية العليا فى دائرة التسويات والمعاشات.. مستندات
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