قبل العام الدراسي.. 7 نصائح للأمهات لوقاية الأطفال من الأمراض

نشر الدكتور هاني الناظر استشاري أمراض الجلدية ورئيس مركز القومي للبحوث سابقا، علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشورا قبل العام الدراسي الجديد
وقال الناظر " ايام بإذن الله ويبدأ أبناؤنا العام الدراسي الجديد وبهذه المناسبة اود ان الفت نظر الأمهات للآتي :
١- ضرورة الحرص علي تقليم أظافر الأولاد والبنات بصفة أسبوعية حيث ان بقاءها طويلة يسبب العديد من المشاكل الصحية والجلدية
٢- الحرص علي خلع ملابسهم وغسلها واستحمامهم يوميا بعد العودة مباشرة من المدرسة وطبعا اذكر بالاستحمام بصابون الجلسرين وممنوع الصابون المطهر بكل أنواعه.
3- خلع الأحذية والجوارب عند باب المنزل وعدم البقاء بها داخل الصالات والغرف.
4- الحرص علي تهوية القدمين وجفافهم وعدم السير حفاه في المنزل .
5- ضرورة الفحص الأسبوعي والدوري لشعر الاطفال علي مدار العام الدراسي للتاكد من عدم إصابته بأي حشرات .
6- يفضل دائمًا إعطاء الأولاد والبنات صندوق صغير او كيس به سندوتشات محضرة في المنزل وقطع فاكهه من التي يفضلونها بدلا من تناولهم اي مأكولات خارج المنزل.
7-عند تعرض أبنائكم لاي وعكة صحية لا تجتهدوا ولا تعتمدوا علي خبراتكم وخبرات أصدقائكم في علاجهم حتي لو كانت مشكلة ترونها بسيطة فكم من مشاكل صغيرة اهملناها فتحولت لمشاكل كبيرة.