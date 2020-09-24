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مرأة

قبل العام الدراسي.. 7 نصائح للأمهات لوقاية الأطفال من الأمراض

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 10:55 م
صدى البلد
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نشر الدكتور هاني الناظر استشاري أمراض الجلدية ورئيس مركز القومي للبحوث سابقا، علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشورا قبل العام الدراسي الجديد 

وقال الناظر " ايام بإذن الله ويبدأ أبناؤنا العام الدراسي الجديد  وبهذه المناسبة اود ان الفت نظر الأمهات للآتي :

١- ضرورة الحرص علي تقليم أظافر الأولاد والبنات بصفة أسبوعية حيث ان بقاءها طويلة يسبب العديد من المشاكل الصحية والجلدية 

٢- الحرص علي خلع ملابسهم وغسلها واستحمامهم يوميا بعد العودة مباشرة من المدرسة وطبعا اذكر بالاستحمام بصابون الجلسرين وممنوع الصابون المطهر بكل  أنواعه.

 3-  خلع الأحذية والجوارب  عند باب المنزل وعدم البقاء بها داخل الصالات والغرف.
   
4- الحرص علي تهوية القدمين وجفافهم وعدم السير حفاه في المنزل .

5- ضرورة الفحص الأسبوعي والدوري لشعر الاطفال علي مدار العام الدراسي للتاكد من عدم إصابته بأي حشرات .

6- يفضل دائمًا إعطاء الأولاد والبنات صندوق صغير او كيس به سندوتشات محضرة في المنزل وقطع فاكهه من التي يفضلونها بدلا من تناولهم اي مأكولات خارج المنزل.

7-عند تعرض أبنائكم لاي وعكة صحية لا تجتهدوا ولا تعتمدوا علي خبراتكم وخبرات أصدقائكم في علاجهم حتي لو كانت مشكلة ترونها بسيطة فكم من مشاكل صغيرة اهملناها فتحولت لمشاكل كبيرة.
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