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حوادث

حبس شخصين لاتهامهما بسرقة المواطنين بالإكراه في دار السلام

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 04:00 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
أمرت جهات التحقيق، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى ارتكاب جرائم سرقة المواطنين بالطريق العام بدائرة قسم شرطة دار السلام.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن نشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل عنهما.

تمكن رجال الأمن من ضبط شخصين بالقاهرة كونا تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقة المواطنين بالطريق العام.

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة دار السلام لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط (عاطلَين "شقيقين"، مقيمان بدائرة القسم) وبحوزتهما (5 هواتف محمولة مختلفة الأنواع- مبلغ مالى "مجهولين المصدر").

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" بإستخدام دراجة نارية "مستأجرة" وأن المضبوطات حيازتهما من متحصلات وقائع السرقة، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تكثيف المرورات بدوائر وأقسام الشرطة.
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