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أخبار البلد

تطبيقات السياحة الإلكترونية.. دورة مجانية تقدمها أفروأكت وجامعة الأقصر

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 12:03 ص
جانب من الدورة
جانب من الدورة
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محمد الاسكندرانى
أعلن الدكتور حسام درويش الأمين العام لـ المنظمة الإفريقية «أفروأكت»، للثقافة وتنشيط السياحة والتسويق الرقمي والتنمية الاقتصادية عن انتهاء منحة  الدورة التدريبية في مجال تطبيقات السياحة الإلكترونية ودورها في تعافى السياحة بعد أزمة كورونا بالتعاون مع جامعة الأقصر.

أوضح درويش فى تصريحات صحفية، أن عدد المشاركين فى منحة الدورة التدريبية، ٣٦ أفريقيا و٢٤٠٠ مصري ، أذيعت عبر صفحة التواصل الاجتماعي فيس بوك، الخاص بجامعة الأقصر.

ووجه الأمين العام لمنظمة افروأكت ، الشكر لـ رئيس جامعة الأقصر الدكتور بدوي شحات وعميدة كلية السياحة الدكتورة صابرين ومنسق عام الدورة الدكتورة فاطمة، المهندس مصطفى أبو جمرة لما يبذلونة من مجهودات مضنية لإخراج الدورة إلى ضوء النجاح.  

أشار إلى حصول جميع المشاركين، على شهادة معتمدة من جامعة الأقصر يستطيع الحاصلون عليها توثيقها، من الخارجية، ممهورة بخاتم افرواكت.

استكمل قائلا: أفروأكت صرحا يقدم العديد من الدورات التى تخدم، المصريين والأشقاء الأفارقة، أبرزها الصحة الوقائية.
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