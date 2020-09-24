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محافظات

مدرس بـ طب كفر الشيخ يوضح تأثير ضغط الدم على العين

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 11:43 م
صدى البلد
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محمود زيدان
أكد الدكتور محمد الشافعي، مدرس طب وجراحة العيون بكلية الطب جامعة كفر الشيخ، إن ارتفاع ضغط الدم يتسبب في مشاكل صحية تؤثر في وظائف الجسم، ومن بين هذه الأعضاء العين، مشيرًا إلى ارتفاع ضغط الدم يؤدي إلى تلف الجسم ببطء على مدى سنوات قبل الشعور بالأعراض.

وقال، الشافعي، لـ"صدى البلد"، إن أعراض الإصابة بارتفاع ضغط الدم، نزيف أسفل الملتحمة تقل حدته بعد مرور عدة أيام، وحدوث جلطات دموية صغيرة في عدة أطراف من الشبكية، وارتشاح الشبكية بحيث يؤثر علي مركز الإبصار وقد يسبب فقدان حدة البصر.

وأضاف، أن الأعراض منها اعتلال العصب البصري، بحيث يتسبب في الشعور بالزغللة، وارتفاع ضغط الدم بشكلٍ مفاجئ، يسبب فقدان الرؤية لثوانٍ معدودة، ثم عودتها مرة أخرى، لافتًا إلى أن من العوامل التي تزيد من الخطر، مدة المرض، وعدم ضبط مستوى السكر في الدم، وجود اختلال في وظائف الكلى.

ونصح، مدرس طب وجراحة العيون بجامعة كفر الشيخ، مرضى ارتفاع ضغط الدم بقياس ضغط الدم باستمرار، فضلًا عن فحص قاع العين كل 6 شهور، وتصوير قاع العين بأشعة صبغية وأشعة مقطعية إذا لزم الأمر.

وأشار الشافعي، إلى أن من أهم طرق وقاية العين، المواظبة على تناول أدوية ضبط الضغط، الالتزام بالوزن المثالي،  ممارسة الرياضة بشكل منتظم، عدم الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بأملاح الصوديوم،  تجنب الدهون الضارة.

وأكد مدرس طب وجراحة العيون بجامعة كفر الشيخ، على أهمية شرب كميات كافية من السوائل على مدار اليوم،   تناول الخضروات والفواكه الغنية بالبوتاسيوم، ومضادات ومضادات الأكسدة، وفيتامين أ.

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