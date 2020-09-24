وزير الأوقاف: المعركة مع أهل الشر مستمرة.. من يموت دفاعا عن الكنيسة كمن يدافع عن المسجد

وزير الأوقاف :

من يموت منا دفاعا عن الكنيسة كمن يموت دفاعا عن المسجد

المعابد والكنائس بقيت كما هى بعد فتح أصحاب النبي لمصر

المعركة مع أهل الشر مستمرة

سواء مساجد أو مستشفيات أو مدارس.. مصلحة الوطن أولا





استضاف الإعلامي حمدى رزق مقدم برنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والذي كشف عن دور الدولة في بناء الإنسان المصري وعن شائعات التي اطلقها الإخوان عن هدم المساجد وعن بناء المستشفيات والمدارس وافتتاح المسجد الجديدة.









شرفنا ببناء الشخصية الوطنية مشيرا إلى أن الدولة المصرية تبنى الأوطان والانسان. وأضاف جمعة خلال حوار لبرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد تقديم الإعلامي حمدي رزق أنه

وتابع وزير الأوقاف أن وزارة الأوقاف قامت بعمل مسابقة كبرى بالتعاون مع التعليم من اجل بناء الانسان ونعمل على بناء الشخصية الوطنية التى تكون من اساسياتها البناء لا الهدم.





وأشار جمعة إلى أن الدولة المصرية تقوم ب بناء المساجد وتبنى الكنائس وتقوم بالمحافظة على المعابد وهو ما يدل على حرية العقيدة داخل الدولة.





وأردف وزير الأوقاف: نعمل على حماية دور العبادة مؤكدا أنه نحن كمصريين نؤكد أن من يموت منا دفاعا عن الكنيسة كمن يموت دفاعا عن المسجد لأن العدو يستهدف الوطن ولا يستهدف العقيدة.