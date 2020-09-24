وزير الأوقاف: المعركة مع أهل الشر مستمرة.. من يموت دفاعا عن الكنيسة كمن يدافع عن المسجد

وزير الأوقاف :
من يموت منا دفاعا عن الكنيسة كمن يموت دفاعا عن المسجد
المعابد والكنائس بقيت كما هى بعد فتح أصحاب النبي لمصر
المعركة مع أهل الشر مستمرة
سواء مساجد أو مستشفيات أو مدارس.. مصلحة الوطن أولا
استضاف الإعلامي حمدى رزق مقدم برنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والذي كشف عن دور الدولة في بناء الإنسان المصري وعن شائعات التي اطلقها الإخوان عن هدم المساجد وعن بناء المستشفيات والمدارس وافتتاح المسجد الجديدة.
قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن مصر تبنى ولا تهدم، مؤكدا أن مصر قامت ببناء المدن الجديدة والمساكن خاصة مساكن الإسكان الإجتماعي وعملت على استصلاح الأراضي الجديدة.
وأضاف جمعة خلال حوار لبرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد تقديم الإعلامي حمدي رزق أنه شرفنا ببناء الشخصية الوطنية مشيرا إلى أن الدولة المصرية تبنى الأوطان والانسان.
وتابع وزير الأوقاف أن وزارة الأوقاف قامت بعمل مسابقة كبرى بالتعاون مع التعليم من اجل بناء الانسان ونعمل على بناء الشخصية الوطنية التى تكون من اساسياتها البناء لا الهدم.
وأشار جمعة إلى أن الدولة المصرية تقوم ببناء المساجد وتبنى الكنائس وتقوم بالمحافظة على المعابد وهو ما يدل على حرية العقيدة داخل الدولة.
وأردف وزير الأوقاف: نعمل على حماية دور العبادة مؤكدا أنه نحن كمصريين نؤكد أن من يموت منا دفاعا عن الكنيسة كمن يموت دفاعا عن المسجد لأن العدو يستهدف الوطن ولا يستهدف العقيدة.
وأكد محمد مختار جمعة: انني عندما كنت فى مؤتمر بالخارج أكدت أن المواطنة المتكافئة هي الحل سواء كان في الحقوق والواجبات من المواطنين في أي دولة.
وأشار جمعة إلى أن حرية المعتقدات تتضمن حرية إقامة الشعائر الدينية مشيرا إلى ان الله قال في كتابه الكريم "لا إكراه فى الدين" ما يضمن بشكل كامل للجميع فى الوطن الواحد إقامة الشعائر الدينية بكل حرية.
واستطرد وزير الأوقاف أن المعبد اليهودي الموجود بالاسكندرية مغلق منذ فترة طويلة الا ان الدولة المصرية جددت المعبد اليهوي ولن تقوم بهدمه أو تحويله إلى مسجد او كنيسة.
وأشار جمعة إلى ان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما فتحوا مصر كانت المعابد والكنائس موجودة في هذا التوقيت وبقيت كما هي حتى الآن.
ولفت وزير الأوقاف إلى أنه عندما دخل سيدنا عمرو بن العاص مصر إنتشر الإسلام بعده بـ 400 عام يدل بشكل كامل على عدم الإكراه في الدين وأن الدولة المصرية هي بلد التسامح.
وأكد وزير الأوقاف أن جماعات الفتنة والضلال لا تعرف الا الهدم مؤكدا أن من اهم سماتها هي عدم المصداقية والسعي نحو نشر الشائعات لكن المعركة مع اهل الشر لم تنته ومستمرة.
وأضاف جمعة أن الجماعات الإرهابية بخلاياها النائمة يجب ان ننتبه لها مشيرا إلى أن هناك قيادات تنظيمية لتلك الجماعات وعملوا على التخفي والعمل السري واستطاعوا استقطاب المأجورين في صفوفهم.
وتابع وزير الأوقاف أنه يجب أن يستمر الوعي موجودا لدى المواطنين مؤكدا أنه واهم من يظن أن المعركة مع تلك الجماعات قد انتهت فالدولة المصرية تحارب تلك الجماعات والشائعات التي دائما ما تطلقها.
وأشار جمعة إلى أنه في ظل أحداث فيروس كورونا التي حدثت استمعنا إلى الرأي الطبي والعلمي عندما اتخذنا قرارا بغلق دور العبادة مؤكدا أنه لو اتخذنا الرأي الفقهي فقط كان سيكون خطأ.
وقال وزير الأوقاف إن التجمع في هذا التوقيت كان يؤدى الى انتشار الفيروس فكان من الحكمة غلق دور العبادة غلقا مؤقتا ورددنا جملة شهيرة وهي أن "الساجد قبل المساجد".
أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن الجماعات الارهابية روجت لهدم المساجد وأطلقت الشائعات بأن وزارة الاوقاف تبذر الاموال وصرفت 6 مليارات جنيه وهو إهدار للمال العام.
وأضاف جمعة أن الأوقاف لم تشتر بوابة تعقيم واحدة على الاطلاق وبعض الاهالي قاموا بشراء تلك البوابات وأيضا لم تقم الوزارة بفرش المساجد كما روجوا لانها ألزمت المصلين بأن يكون معهم سجادة للصلاة.
وتابع وزير الأوقاف أن الأولوية القصوى تكون موجودة وفقا للمصلحة العامة للوطن سواء كانت في بناء المساجد أو المدارس أو المستشفيات، مشيرا إلى أن وزارة الأوقاف قامت بعمل بروتوكول مع وزارة التربية والتعليم لبناء 10 مدارس إضافة إلى صرف 50 مليون جنيه لدعم التعليم و50 مليون جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة.
وأشار جمعة إلى أنه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ 6 سنوات حتى الأن تم بناء أكثر من 1200 مسجد ومعظمهم تم بناؤها فى المدن والأحوزة العمرانية الجديدة التى تم افتتاحها إضافة إلى انه سيتم إفتتاح 76 مسجدا غدا.
وقال وزير الأوقاف أنه سيتم عمل إحلال وتجديد لـ 3400 مسجد كان بهم تصدعات وكانوا مغلقين منذ فترة طويلة وتوقفت إقامة الشعائر الدينية بها.