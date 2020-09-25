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حوادث

حبس عصابة تخصصت فى سرقة المساكن بالمرج

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 05:00 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
أمرت جهات التحقيق، بحبس عناصر تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات المساكن بالقاهرة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن نشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل عنهم والوقائع التي ارتكبوها من قبل.

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة المرج من (إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم) قرر باكتشافها كسر باب الشقة محل سكنها وسرقة مبلغ مالى.

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطلَين "لهما معلومات جنائية") عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما (أجنة حديدية).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" باستخدام  الأداة المضبوطة بحوزتهما.

وأضافا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب "كسر الباب" .

وأقرا بارتكابهما 3 حوادث سرقة مسكن بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط مبلغ مالى من متحصلات وقائع السرقة بمسكنهما وأضافا بإنفاقهما باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية، وضبط هاتف محمول مجهول المصدر "جار التوصل لمالكه"، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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