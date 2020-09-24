AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

لدرء آثار السيول والفيضانات.. وزير الصحة السوداني يُكرم البعثة الطبية المصرية ويشيد بجهودها

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 11:18 م
اطباء مصر
اطباء مصر
Advertisements
أ ش أ
كرم وزير الصحة السوداني الدكتور أسامة عبد الرحيم، البعثة الطبية المصرية في السودان، مشيدا بجهودهم في درء آثار الخريف للعام الحالي.

وسلم الوزير السوداني أعضاء البعثة المصرية شهادات شكر وتقدير على المشاركة ضمن الطاقم الطبي المصري؛ لدرء آثار السيول والفيضانات في السودان.

وأكد أن أعضاء البعثة بذلوا جهودا مقدرة في تلك المرحلة، وكان عملهم محل تقدير في كل المناطق التي عملوا فيها.

وأعرب رئيس البعثة الدكتور عمرو سليمان عن شكره لدولة السودان على حسن الاستقبال والضيافة، منوها بالترحيب الذي لقيته البعثة من سكان المناطق التي عملوا فيها على مدى الأيام الماضية.

وأكد سليمان أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد ورئيس هيئة الإسعاف مستشار وزيرة الصحة الدكتور محمد جاد وجها البعثة ببذل أقصى جهد؛ لمساعدة الأخوة في السودان في مواجهة آثار السيول والفيضانات.

وانتشرت البعثة الطبية المصرية في المناطق الأكثر تضررا من الفيضانات والسيول عند أطراف ولاية الخرطوم، وقُسمت إلى عدة فرق، انتشرت في مناطق في شرق النيل في الخرطوم، بعد أن أنهت عملها في مراكز طبية ومعسكرات إيواء في شمال وجنوب الخرطوم.

وتضم البعثة أطباء متخصصين في طب الأطفال والباطنة والرمد إضافة إلى مسعفين وخبراء في مكافحة ناقلات الأوبئة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة: مصر تعمل على مساعدة الحكومة السودانية في إصلاح صحي كبير

وزيرة الصحة تتفقد معسكر إيواء المتضررين في "ودرملي" برفقة نظيرها السوداني

وزيرة الصحة: المساعدات واجب يُقدم للأشقاء بالسودان في ظل هذه الظروف

خلال زيارتها إلى دولة السودان لدعم متضرري السيول.. وزيرة الصحة تتفقد معسكر إيواء "ودرملي" لمتابعة الأوضاع الصحية للمتضررين

جهود البعثة الطبية المصرية في السودان تلقى ترحيبا رسميا وشعبيا

بعثة "الصحة" في السودان تطهر مناطق تأثرت بالفيضان

ترشيحاتنا

فايلر يرد على شائعات رحيله عن النادي الأهلي بهذه الطريقة.. شاهد

عمر ربيع ياسين: الأهلي يهدد البلايلي بالتراجع عن ضمه بعد تفويض بيراميدز

قرار جمهوري بتعيين الدكتور محمد محجوب رئيسا لجامعة الأقصر

شاهد .. الإنتربول يسلم مصر 3 متهمين فى قضية الفيرمونت

الحكومة تحذر: الموجة الثانية لـ كورونا بدأت فى دول الجوار.. فيديو

أحمد عيد عبد الملك يسخر من رحيل فايلر: حلق على المدرب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حل سريع وغير مكلف.. مطار دولي يستعين بـ كلاب مدربة للكشف عن كورونا.. شاهد

طريقة عمل مهلبية بالقشطة.. خطوة بخطوة

دون ريجيم .. 8 طرق طبيعية لـ سد الشهية