كاتب صحفي: الجماعة الإرهابية ترقص رقصتها الأخيرة.. فيديو

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي إن جماعة الأخوان ترقص رقصتها الأخيرة لمحاولة إنكار فشالها في نشر الفوضى والخراب والتآمر ضد الدولة المصرية، مضيفا أن الجماعة الإرهابية خرجت من حسابات الشعب المصري بعد فترة حكمهم للبلاد.





وأضاف «الكشكي» خلال مدخلة هاتفية على قناة «أكسترا نيوز» أن الشعب المصري وطني يحب البلد بالفطرة ولم ينساق وراء دعوات الجماعة الإرهابية والشائعات التي يروجونها لهدم الدولة ونشر الفوضى لاهداف تخدم مصالحهم الشخصية.





وشدد على أن الشعب تعلم الدرس جيدا بعد حكم الإخوان ولم يسمح لجماعة الإرهاب في تنفيذ أجندة التدمير، لافتا إلى أنه لم يعد لجماعة الإخوان أي شعبية نهائيا في الشارع المصري وأصبح هناك كره من الشعب تجاههم بسبب ممارستهم وأفعالهم الدموية.





وأوضح أن التطور الذي تشهده الدولة المصرية في الفترة الحالية يدل على استقرارها، مؤكدا أن جماعة الإخوان الإرهابية لم يعد لها قدم في مصر مرة أخرى بعد أن ثار عليهم الشعب المصري في 30 يونيو.



