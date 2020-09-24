بعد مد المهلة لشهر آخر.. برلمانية تطالب المواطنين بسرعة التحرك للتصالح

أيدت عبلة الهواري عضو مجلس النواب، قرار الحكومة بمد مهلة مصالحات البناء لـ 30 أكتوبر لإعطاء فرصة أخرى للمواطنين.
وقالت "الهوارى" لـ"صدى البلد"، إن كل مركز من مراكز المحافظات له تسعيرة معينة تحددها اللجنة المختصة على حسب الشوارع والميدين الخاصة بالمركز، مطالبة المواطنين بسرعة التحرك لتقديم الأوراق الخاصة فى المصالحات لتجنب الإزالات.
دعا الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، المواطنين لسرعة تقديم أوراق التصالح، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت قرارا بتقديم المدة الخاصة بالتصالح إلى شهر آخر لإعطاء فرصة أخرى للمواطنين.
وأعلن "مدبولى"، عن مد فترة التصالح شهرا آخر لتكون فى 30 أكتوبر، موضحا: "لو لقينا رغبة من المواطنين هننظر فى إمكانية مده مرة أخرى".
وأكد أنه كلما تقدم المواطنون بتقديم الأوراق المطلوبة الخاصة بالتصالح، كلما قامت الحكومة بالتقنين السريع للوضع وعدم وجود ضغط على المواطنين.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن ملف طلبات التصالح أعطى انطباعا جيدا لتفهم المواطن بهذا الشأن لذلك، والذى يخدمه أيضا فى المقام الأول.
وأضاف "مدبولى"، خلال كلمته بمؤتمر صحفى بمجلس الوزراء اليوم، أنه تقدم حتى الآن مليون و400 ألف مواطن لطلبات التصالح، لافتا إلى أنه يتابع يوميا حجم الإقبال من المواطنين على طلبات التصالح.
وأشار إلى فتح منافذ جديدة للقى طلبات التصالح لتلقى أكبر قدر من الطلبات لرغبة المواطن وانتهاز الفرصة لتقنين أوضاعهم.