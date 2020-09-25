حبس عاطلين لاتهامهما بحيازة 2 كيلو فودو في مدينة نصر

أمرت جهات التحقيق، بحبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة 2 كيلو من مخدر الفودو وسلاح نارى بقصد الاتجار فيهم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر.





وأمرت جهات التحقيق بإرسال المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيميائى لفحصها وإعداد تقرير بخواصها، وطلبت تحريات المباحث حول نشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل عنهما.





تمكن رجال الأمن من ضبط كمية من مخدر الفودو وسلاح نارى بحوزة شخصين بالقاهرة.





تمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط (كمية من مخدر الفودو وزنت 2 كيلو جرام ، فرد خرطوش عيار 12مم ، وعدد 4 طلقات نارية من ذات العيار ، مبلغ مالى ، هاتف محمول) بحوزة ( عاطلين - مقيمان بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر – لأحدهما معلومات جنائية) وذلك حال تواجدهما بالمنطقة محل سكنهما .





بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع عن نشاطهما الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهاتف للاتصال بعملائهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .





جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية .