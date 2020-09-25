المرأة في مصر الفرعونية بثقافة المنوفية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة المنوفية عدد من الأنشطة الثقافية والفنية بالمواقع الثقافية التابعة له، حيث أقامت الإدارة الثقافية بالفرع بالتعاون مع الآثار محاضرة بعنوان "المرأة في مصر الفرعونية" حاضرها عمرو محمد خيري بمنطقة الآثار بالمنوفية، وتناول الحديث عن أن رحلة البحث عن حقوق المرأة ليست وليدة العصر الحديث ولكنها بدأت منذ الفراعنة وان المرأة تمتعت بالكثير من الحقوق في القدم حتى تمكنت من الوصول إلى العرش.





عقدت مكتبة الطفل والشباب بسمادون محاضرة بعنوان "ذوي الاحتياجات الخاصة" ألقاها محمود صلاح مدير مدرسة التربية الفكرية بسمادون، تحدث عن من هم ذوي الاحتياجات الخاصة وصفات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وأنواع الاحتياجات الخاصة، كما أقامت مكتبة الطفل والشباب بأشمون ندوة لمناقشة كتاب "مغامرة في الصحراء" تأليف د. مصطفى محمود وتناول المناقشة علي محمد موجه أول بالتربية والتعليم عن تجربة رجل عابد لله، يسيح في أرضه وينتقل ويحكي لنا كذلك عن عادات أهل المدينة وأصلهم ولغتهم وكيف أثرت فيهم الصحراء.





أعد بيت ثقافة سنتريس معرض رسوم أطفال بعنوان "بداية العام الدراسي" تضمن مجموعة من رسوم الأطفال التي تعرض رؤية الأطفال لبداية العام الدراسي، بينما قدم بيت ثقافة تلا محاضرة للمرأة بعنوان "نماذج نسائية مشرفة فى العصر الإسلامي" ألقاها فضيلة الشيخ صبحى زايد تحدث عن المرأة بصفة عامة قبل العصر الإسلامي وبصفة خاصة فى الإسلام وزوجات النبى صلى الله عليه وسلم.



