محافظ السويس يشكل لجنة لفحص مراكز الخدمات الصحية التابعة للجمعيات الأهلية

وشكل البرعى لجنة من العلاج الحر و إدارة مكافحة العدوى وإدارة الجودة للمرور مع سيادته لاستيفاء الشروط بكل مركز طبى أو رصد المخالفات أو المشكلات والعمل على حلها.

الدكتور أحمد البرعي وكيل وزارة بالسويس عن تنظيم قوافل توعوية وطبية بعدة قري بالقطاع الريفي في حي الجناين وهي قرية عامر وكبريت وجنيفة على مدار ثلاثة أيام وذلك ضمن جهود مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي “حياة كريمة«، لتقديم ندوات ولقاءات إعلامية وخدمات توعوية للسيدات في الأماكن الفقيرة والبعيدة. وفي سياق متصل أعلنوزارة الصحة بعدة قري بالقطاع الريفي في حي الجناين وهي قرية عامر وكبريت وجنيفة على مدار ثلاثة أيام وذلك ضمن جهود مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي “حياة كريمة«، لتقديم ندوات ولقاءات إعلامية وخدمات توعوية للسيدات في الأماكن الفقيرة والبعيدة.





وتهدف هذه المبادرات التوعوية إلى التواصل الجماهيري المباشر لنشر مفهوم تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ومردود ذلك علي صحة الأم والطفل والأسرة وبالتالي المجتمع.





جدير بالذكر أن القوافل بدأت من الأحد ٩/٢٠ وتستمر حتي الثلاثاء ٩/٢٢ و مع التوعية تقدم القافلة الخدمية بعيادات متنقلة خدمات المشورة ومتابعه الحمل وعيادة كشف الأطفال وأيضا وجود أخصائيين أمراض نساء لمتابعة حالات الإحالة وتركيب كبسولة الامبلانون واللولب وذلك لتلبية احتياجات الجمهور المستهدف بالأماكن المختلفة.





وتأتي مثل هذه المبادرات ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة ممثلة فى قطاع السكان وتنظيم الأسرة تحت رئاسة الدكتور حسام عباس رئيس القطاع في توفير الرعاية الصحية للسيدات في القري النائية والبعيدة ومتابعة حالتهم من خلال قوافل طبية وزيارات من قبل الرائدات الريفيات وندوات من قبل مسئولى الإعلام بالمديرية لتوعيتهم بتبنى مفهوم تنظيم الأسرة وطرق استخدامها وأنسب الوسائل لكل حالة من هؤلاء السيدات وأيضًا مفهوم الصحة الإنجابية.