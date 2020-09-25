ملك البترول.. بئر مياه سوهاج يثير الجدل بعد اشتعاله وشكوك حول احتوائه على النفط

قرر الأهالي والمُزارعون بمنطقة الجبل الغربي بمركز جرجا بمحافظة سوهاج، حفر بئر مياه أول أمس الأربعاء؛ كي يستخدموه بالزراعة داخل الجبل.





ليتفاجأ الأهالي مساء اليوم الخميس، بانفجار البئر وخروج مياه فوارة منه، ثم اشتعلت النيران به وخرجت من داخله بكثافة، حتى آثار مخاوف الأهالي وظنونهم بأنه بركان، وعلى الفور أبلغ الأهالي رجال المطافئ ومركز الشرطة وقوات الحماية المدنية.





فيتفاجأ رجال المطافئ وقوات الحماية المدنية بأن مياه الإطفاء لم تستطع السيطرة على النيران المُشتعلة بالبئر، فرجح الجميع أنه بئر بترول ولذلك لم تستطع المياه إطفاء نيرانه.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، بورود إشارة من إدارة الحماية المدنية بالمحافظة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق وظهور نيران كثيفة ببئر مياه حفرة الأهالي بمنطقة الجبل الغربي بدائرة المركز.





وعلى الفور تم التحرك من قبل رجال الاجهزة الأمنية، لمُعاينة مكان الواقعة، وكشفت التحريات الأولية أن رجال الإطفاء بمساعدة قوات الحماية المدنية، لم يستطيعوا السيطرة على النيران المُشتعلة ببئر مياه من حفر الأهالي بغرض الاستخدام في ري الزراعات بالمنطقة، ورجح الجميع أن البئر به بترول.





ومازالت النيران مُشتعلة حتى الآن بالبئر، وينتظر الجميع فريقًا من منظمة البترول لفحص البئر وإصدار بيانًا رسميًا بما تسبب في اشتعال النيران به.



