AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

ملك البترول.. بئر مياه سوهاج يثير الجدل بعد اشتعاله وشكوك حول احتوائه على النفط

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 07:01 ص
بئر مياه سوهاج يثير
بئر مياه سوهاج يثير الجدل بعد اشتعاله
Advertisements
أنغام الجنايني
قرر الأهالي والمُزارعون بمنطقة الجبل الغربي بمركز جرجا بمحافظة سوهاج، حفر بئر مياه أول أمس الأربعاء؛ كي يستخدموه بالزراعة داخل الجبل.

ليتفاجأ الأهالي مساء اليوم الخميس، بانفجار البئر وخروج مياه فوارة منه، ثم اشتعلت النيران به وخرجت من داخله بكثافة، حتى آثار مخاوف الأهالي وظنونهم بأنه بركان، وعلى الفور أبلغ الأهالي رجال المطافئ ومركز الشرطة وقوات الحماية المدنية.

فيتفاجأ رجال المطافئ وقوات الحماية المدنية بأن مياه الإطفاء لم تستطع السيطرة على النيران المُشتعلة بالبئر، فرجح الجميع أنه بئر بترول ولذلك لم تستطع المياه إطفاء نيرانه.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، بورود إشارة من إدارة الحماية المدنية بالمحافظة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق وظهور نيران كثيفة ببئر مياه حفرة الأهالي بمنطقة الجبل الغربي بدائرة المركز.

وعلى الفور تم التحرك من قبل رجال الاجهزة الأمنية، لمُعاينة مكان الواقعة، وكشفت التحريات الأولية أن رجال الإطفاء بمساعدة قوات الحماية المدنية، لم يستطيعوا السيطرة على النيران المُشتعلة ببئر مياه من حفر الأهالي بغرض الاستخدام في ري الزراعات بالمنطقة، ورجح الجميع أن البئر به بترول.

ومازالت النيران مُشتعلة حتى الآن بالبئر، وينتظر الجميع فريقًا من منظمة البترول لفحص البئر وإصدار بيانًا رسميًا بما تسبب في اشتعال النيران به.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
ملك البترول.. بئر مياه سوهاج يثير الجدل بعد اشتعاله وشكوك حول احتوائه على النفط
ملك البترول.. بئر مياه سوهاج يثير الجدل بعد اشتعاله وشكوك حول احتوائه على النفط
ملك البترول.. بئر مياه سوهاج يثير الجدل بعد اشتعاله وشكوك حول احتوائه على النفط
ملك البترول.. بئر مياه سوهاج يثير الجدل بعد اشتعاله وشكوك حول احتوائه على النفط
ملك البترول.. بئر مياه سوهاج يثير الجدل بعد اشتعاله وشكوك حول احتوائه على النفط
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسوان: الحماية المدنية تسيطر على حريق في شاحنة أرز

ترجيحات أن يكون "بترول".. السيطرة على نيران اشتعلت ببئر مياه حفره الأهالي بسوهاج

ترشيحاتنا

الكشف عن سلسلة هواوي Nova 8 بـ 4 إصدارات جديدة.. تعرف على السعر والمواصفات

بعد الهزيمة من براميدز..عضو بمجلس إدارة الإسماعيلي ينفي استقالة الأعضاء

أزمة في باريس .. اعتداء وحشي على فتاة لارتدائها تنورة

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير سعود بن فهد

مصر تعزز الاحتياطي الإستراتيجي من القمح لمدة 7 أشهر

بيراميدز يوضح حقيقة التفاوض مع إيهاب جلال ومشكلة رجب بكار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حل سريع وغير مكلف.. مطار دولي يستعين بـ كلاب مدربة للكشف عن كورونا.. شاهد

طريقة عمل مهلبية بالقشطة.. خطوة بخطوة

دون ريجيم .. 8 طرق طبيعية لـ سد الشهية