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بين الناس

أسامة يناشد التضامن إدراج زوجته ضمن معاش تكافل وكرامة .. ويؤكد: زوجتي مريضة بأمراض مزمنة .. صور

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 06:28 ص
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد المواطن اسامة صبحي فران محمد إبراهيم، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن إدراج زوجته ضمن معاش تكافل وكرامة .

ويقول فى رسالته : أن زوجتي السيدة اماني حسن محمد حسن  تعاني من أمراض مزمنة وهي تليف الكبد ومرض السكر ومرض الضغط وتضخم بالطحال ودهون الدم وتقدمت زوجتي للكشف الطبي المميكن بالقومسيون الطبي العام بالقليوبية وتم إجراء الكشف الطبي المميكن لزوجتي بتاريخ 18/7/2020 وأعطوا لزوجتي تذكرة بها رقم كود استمارة الكشف الطبي المميكن للتوجه لوحدة الشئون الاجتماعية التابعة لمحل السكن لاستكمال الإجراءات وذلك للتقدم للتسجيل علي قاعدة البيانات الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة حتى يتسنى إصدار كارت كرامة لزوجتي بعد دراسة وفحص الحالة .

وأضاف : عندما تقدمنا بتذكرة كود الكشف الطبي المميكن لمسؤول برنامج تكافل وكرامة بوحدة الشئون الاجتماعية بقرية الدير مركز طوخ بمحافظة القليوبية للبدء في استكمال اوراق ومستندات تسجيل زوجتي ببرنامج كرامة تعامل بطريقة غير لائقة ولم يقبل أضافتها ، ومنذ تسجيل ملف كارت كرامة الكترونيا وعلى قاعدة البيانات الخاصة ببرنامج كرامة منذ 27/7/2020 وحتى ساعته وتاريخه الملف تحت الفحص ولم يتم إصدار كارت كرامة حتى الآن.

رقم الاستمارة 8898735

للتواصل مع القارئ 
01022096809

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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