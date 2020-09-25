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رياضة

رئيس فيفا والجنايني يهنئان الأهلي بلقب الدوري الـ 42

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 05:02 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم ابو علم
حرص جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، على تهنئة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، بعد تتويج الفريق الأول لكرة القدم بلقب الدوري المصري للمرة الـ42 في تاريخه.
وأرسل إنفانتينو برقية قال فيها: «أتقدم بخالص التهاني إلى النادي الأهلي المصري، لتتويجه ببطولة الدوري العام لموسم 2019-2020 للمرة الخامسة على التوالي».
وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم إن تحقيق هذا اللقب جاء نتيجة عمل دؤوب والتزام، وإن على الجميع داخل الأهلي أن يفخروا بهذا الإنجاز الهام.
كما حرص عاشق الزمالك عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، على تهنئة النادي الأهلي بعد تتويج الفريق الأول لكرة القدم ببطولة الدوري الممتاز للمرة الخامسة على التوالي ورقم ٤٢ في تاريخ النادي.
وأكد الجنايني في تهنئته إلى مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، أن تتويج فريق الكرة ببطولة الدوري الممتاز يعكس الجهد الكبير المبذول داخل منظومة كرة القدم بالنادي، والمستوى المتميز الذي ظهر عليه الفريق خلال مشوار البطولة.
كما نفي تامر النحاس وكيل أعمال ايهاب جلال المدير الفني السابق لمصر للمقاصة، اقترابه من تولي القيادة التدريبية للنادي الاهلي خلفًا للسويسري رينيه فايلر المدير الفني الحالي للفريق. 

وقال النحاس في تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع علي قناة النهار مع الاعلامي عمر ربيع ياسين: "البعض فسر تصريحي ان ايهاب جلال لن يتولي تدريب اي فريق في الموسم الحالي، إلا إذا تلقى عرض من الأهلي او الزمالك، بأن وجود مفاوضات حمراء معه". 

وتابع " ايهاب جلال لن يقود اي فريق حاليًا، وسينتظر لنهاية الموسم لدراسة العروض المقدمة له".

أكد تامر النحاس وكيل أعمال رجب بكار الظهير الأيمن لنادي بيراميدز أيضا، أن أزمته مع الجهاز الفني في طريقها للحل خلال الفترة المقبلة.
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