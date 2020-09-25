أبرزها البناء الرأسي.. رئيس الوزراء: وضع اشتراطات عامة للقرى المصرية في البناء.. نواب: تحافظ على البقعة الزراعية من الاستهلاك.. ومطالب بسرعة التحرك لتقديم أوراق التصالح





وفى البداية، قال محمد الحصي وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن التوسع الافقى والرأسى له فوائد عديدة وخاصة فى القرى المصرية، لافتًا إلى أن من أبرز فوائده هو الحفاظ على الرقعة الزراعية.





وأكد "الحصى" لـ"صدى البلد"، أن توجه الدولة لوضع اشتراطات للقرى بالنسبة للتوسع الافقى والراسي امر جيد جدا، مشيرًا الى أن هناك العديد من المواطنين فى هذه القرى يقومون ببناء عقار مكون من طابقين فقط ويتجهون لبناء آخر وذلك يستهلك مساحات اكبر من البقعة الزراعية.





وأشار عضو مجلس النواب، الى أن حال استخراج رخصة للمبنى يكون المواطن قد حصل على شهادة ميلاد جديدة يستطيع أن يستعملها امام جميع مؤسسات الدولة سواء الضرائب والمرافق وغيرها.





ومن جانبه، قال عاطف مخاليف عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك مشروع قانون آخر سوف ترسلة الحكومة للبرلمان يسمى بمشروع قانون البناء الموحد يضم جميع النماذج والاشتراطات الخاصة بـ التوسع الافقى والرأسى للبناء.

واكد "مخاليف" لـ"صدى البلد"، أن القرى سيكون لها نماذج واشتراطات معينة للتوسع الأفقي والرأسي، مؤكدًا أن هذا الأمر مطبق في اغلب دول العالم وسوف يكون لكل عقار ووحدة رقم قومى خاص بها.



وأشار عضو مجلس النواب، الى أنه الفترة الماضية طالب محاسبة العزب والنجوع بالحد الادنى لقيمة التصالح نظرا لان هذه العزب والنجوع اقل من القرى فى الخدمات والمساحات وغيرها ويتم محاسبتها بحد ادنى 50 جنيها للمتر.

