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بين الناس

طفل متغيب عن منزله بشبرا الخيمة وأسرته تطلب المساعدة

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 09:00 ص
صدى البلد
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وسام مختار
أرسل المواطن سيد عبد الرحيم ، شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد من تغيب الطفل شهاب محمد عبد الرحيم منذ 16 يوما.

وقال فى رسالته : تغيب عن المنزل بشبرا الخيمة محطة الفيلا شارع عشرة متفرع من شارع ١٥ مايو ، منذ 16 يوم ، ولم يستدل عليه حتى الآن.

وطالب كل من يتعرف على صورته يتواصل معه وله جزيل الشكر.

للتواصل مع مقدم الشكوى الاتصال علي رقم 
٠١٠١٦٩٩٢٢٨٩
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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