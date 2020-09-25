طفل متغيب عن منزله بشبرا الخيمة وأسرته تطلب المساعدة

أرسل المواطن سيد عبد الرحيم ، شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد من تغيب الطفل شهاب محمد عبد الرحيم منذ 16 يوما.





وقال فى رسالته : تغيب عن المنزل بشبرا الخيمة محطة الفيلا شارع عشرة متفرع من شارع ١٥ مايو ، منذ 16 يوم ، ولم يستدل عليه حتى الآن.





وطالب كل من يتعرف على صورته يتواصل معه وله جزيل الشكر.





للتواصل مع مقدم الشكوى الاتصال علي رقم

٠١٠١٦٩٩٢٢٨٩

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