أخبار التوك شو.. الحكومة: لن نهدم أي منزل ولو كان مخالفا.. إعادة النظر في اشتراطات التصالح بمخالفتين.. وذراع جديدة لتنظيم الإخوان الإرهابى

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية ، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو، وجاء أبرزها:
مستشار الرئيس للصحة: وفيات كورونا ستختفي قريبا.. فيديو
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن مصر وضعها أفضل بكثير من دول كبري، بسبب التعامل الجيد مع الأزمة في البداية.
دعا الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أصحاب الأبنية المخالفة التى لا يجوز فيها التصالح فى مخالفات البناء طبقا للقانون مثل قيود الارتفاع، أو تجاوز خط التنظيم، الى التقدم بطلبات التصالح.
أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة ستتخذ إجراءات هامة بشأن الأبنية المخالفة، المأهولة بالسكان.
أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن الجماعات الارهابية روجت لهدم المساجد وأطلقت الشائعات بأن وزارة الاوقاف تبذر الاموال وصرفت 6 مليارات جنيه وهو إهدار للمال العام.
روى توءم «شيرين وشريف»، تفاصيل حياتهما القاسية من خلال رحلة بحثهما عن أهلهما، التي استمرت لأكثر من 20 عاما.
قال أحمد سلطان الباحث فى شئون الحركات الإرهابية، إن تنظيم الإخوان الارهابى يمر بأحلك المواقف على مدار تاريخه خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن قادته فى الخارج يعلمون تمام العلم أن الشعب المصرى، يرفض رفضا قاطعا، دعوات التنظيم الإرهابية التى تستهدف أمن الدولة المصرية.
أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية مهمة اليوم، بمقر مجلس الوزراء، تناولت عددًا من الموضوعات التي تهم المواطن المصري، وتخص الإجراءات التي تقوم بها الدولة خلال الفترة الأخيرة.
كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، حقيقة انتهاء فيروس كورونا.