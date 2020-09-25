أخبار التوك شو.. الحكومة: لن نهدم أي منزل ولو كان مخالفا.. إعادة النظر في اشتراطات التصالح بمخالفتين.. وذراع جديدة لتنظيم الإخوان الإرهابى

روى توءم «شيرين وشريف»، تفاصيل حياتهما القاسية من خلال رحلة بحثهما عن أهلهما، التي استمرت لأكثر من 20 عاما.





قال أحمد سلطان الباحث فى شئون الحركات الإرهابية، إن تنظيم الإخوان الارهابى يمر بأحلك المواقف على مدار تاريخه خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن قادته فى الخارج يعلمون تمام العلم أن الشعب المصرى، يرفض رفضا قاطعا، دعوات التنظيم الإرهابية التى تستهدف أمن الدولة المصرية.



