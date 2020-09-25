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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. اشتري آيفون 7 بـ 2200 جنيه فقط.. توقف بعض خدمات آبل

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 08:03 ص
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.


لطالما بحث عشاق الهاتف الذكي الأشهر فى العالم آيفون  عن أى من إصداراته، خاصة ًذات الحجم الصغير الملائم لليد، حيث الأداء القوي و الاناقة العالية، ولكن العيب الأبرز هو سعره الغالى، إلا أنه بفضل هذا العرض يمكنك شراء آيفون 7 بأقل سعر ممكن.


تستعد شركة هواوي Huawei، لتحديث خط إنتاج سلسلتها الشهيرة نوفا Nova، وكشفت بعض التسريبات أن الشركة الصينية تعتزم إطلاق أربعة إصدارات من تشكيلة نوفا8 Nova 8.


أطلقت شركة فيفو vivo، هاتفها الأحدث ضمن الفئة المنخفضة V20 SE، والذي يأتي بعد أيام من الإعلان عن أول هاتفين في سلسلة V20، وهي V20 و V20 Pro.


كشفت تقارير أن سلسلة هواتف Galaxy S21 القادمة العام المقبل من سامسونج، ستعمل بمعالج من نوع Exynos 1000، والذي سيكون أسرع من شرائح Snapdragon 875، حيث أكدت قوائم Geekbench على هذه المعلومة.


واجهت شركة مايكروسوفت Microsoft، مشكلة في أحد خوادم محرك بحث Bing، في وقت سابق من هذا الشهر، مما أدى إلى تسرب هائل لبيانات تطبيق بينج المخصص للهواتف المحمولة على نظامي التشغيل أندرويد وiOS.


أعلنت صفحة الدعم الخاصة بشركة آبل Apple الأمريكية، أن بعض مستخدميها يعانون من مشكلات أثناء الوصول إلى عدد قليل من خدماتها، خلال الساعات الليلة الماضية.


أتاحت شركة سامسونج Samsung، هاتفها الذكي الأحدث Galaxy S20 FE، للحجز المسبق في الولايات المتدة على أن تبدأ المبيعات في أوائل شهر أكتوبر القادم.


تحافظ شركة أوبو الصينية، على إطلاق العديد من هواتفها الذكية الرائدة على المستوي العالمي بعد إعلان عنها بشكل رسمى في الصين، ومن بينها سلسلة رينو الشهيرة حيث أطلقت أوبو الإصدار الثالث منها خلال الأشهر الماضية، في الأسواق المصرية.

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