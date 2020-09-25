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بين الناس

أحمد من ذوى القدرات الخاصة يناشد وزارة التضامن بتوفير فرصة عمل ضمن ال 5 %

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 11:00 ص
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد المواطن أحمد حلمى محمد ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن ، لتوفير وظيفة له ضمن نسبة الـ5% المخصصة لذوى القدرات الخاصة .

ويقول فى رسالته : إنه يعانى من تورم فى الركبة وضمور فى الفخذ الأيمن بناء على شهادة التأهيل الصادرة من محافظة المنيا، مطالبًا وزارة التضامن بالعمل على توفير فرصة عمل يستطيع توفير مصدر دخل له للإنفاق على أسرته  وسداد الإيجار الشهرى  لوحدته السكنية البالغ 500 جنيه.
للتواصل مع القارئ 01115340749  

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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