أهم الأخبار: رسائل حكومية جديدة بشأن مخالفات البناء.. طريق مسدود بين الأهلى وفايلر.. وخفض أسعار الفائدة

نشر موقع صدى البلد الإخباري، عددا من القرارات والموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي:





الصحة: تسجيل 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 وفاة





أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 801 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 92644 حالة " اقرأ المزيد " .













أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة ستتخذ إجراءات هامة بشأن الأبنية المخالفة، المأهولة بالسكان " اقرأ المزيد ".













انفجر منذ قليل خط صرف صحي بشارع المصانع بالقرب من محطة مترو وادي حوف " اقرأ المزيد " .

















أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن وضع انتشار فيروس كورونا فى مصر مطمئن، ولكن هذا لا يعطى الثقة فى التخفيف من الإجراءات الاحترازية " اقرأ المزيد " .













أكدت مصادر مطلعة أن اجتماع إدارة الأهلي مع وكيل المدير الفني السويسري رينيه فايلر قد انتهي فى مقر النادى بالجزيرة " اقرأ المزيد ".

















حصل "صدى البلد" على صورة الــ٣ متهمين فى قضية الفيرمونت والذين تسلمتهم الاجهزة الامنية صباح اليوم من الانتربول الدولى " اقرأ المزيد " .

















قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا اليـوم الخميس خفض كل من سعرعائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل الى 8.75٪ و9.75 ٪ و9.25٪ على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل الي 9.25٪.







