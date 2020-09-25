سكان شارع خيرت بالسيدة زينب يستغيثون من احتلال المقاهى والمحلات للأرصفة

استغاث المواطن طارق حسنين ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من احتلال المقاهى لأرصفة شارع خيرت، المتفرع من ميدان لاظوغلى وحتى ميدان السيدة زينب.





ويقول فى شكواه : نشكو من من احتلال المقاهى و المطاعم الشهيرة بفواكه اللحوم ومطاعم للأسماك، لنهر الطريق وحتى منتصف الشارع.





وأضاف : مما يتسبب في مشاكل بين السكان وقائدى السيارت، علاوة على عدم الإغلاق في المواعيد المحددة، والسهر حتى منتصف الليل ، مما يؤدى لتجمعات شباب من خارج المنطقة، وسلوكيات غريبة تضر بأسرنا .





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



