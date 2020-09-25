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محمود بدر: الهارب محمد علي "بودرجي" يرشد الإخوان لتخريب مصر

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 12:34 ص
الهارب محمد على
الهارب محمد على
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عبد الخالق صلاح
قال محمود بدر عضو مجلس النواب، إن جماعة الإخوان الإرهابية، بوق للدولة التركية التي حاصرتها مصر، ونجحت في إيقاف مخططها بالمنطقة العربية.

وتابع:"وعليه  كان لابد من وجود دعوات وفعاليات جديدة من قبل الجماعة ومرشدهم الجديد البودرجى محمد على "، مشددًا على أن عناصر الجماعة أصبحوا عبيدًا للسلطان التركى.

وأضاف"بدر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه  الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، أن الإخوان تطلق هذه الدعوات التخريبية من أجل عرقلة تقدم مصر ووقفها للمخطط التركى، لافتًا إلى أن الشعب المصرى واعى ومدرك ويعلم نوايا الإخوان، ولذلك لن يستجيب لمثل هذه الدعوات التخريبية، وسيرفضها كما لفظ الإخوان في 30 يونيو.

وأكد "بدر"، أن تنظيم الإخوان أنتهى للأبد وكافة دعواته التخريبية لن تلقى صدى في الشارع المصرى، مشددًا على أن الإرهابية تعانى من إفلاس شديد ، وتابع:"كان هناك مواطن غاضب من شيء فهو غاضب من الجماعة بشكل أكبر".

ومن جابنه قال الإبراشي، إن جماعة الإخوان الإرهابية لا تجيد إلا صناعة الفوضى ولكن المصريين لديهم حث وطني يفوت الفرصة على الجماعة الإرهابية، وتابع:" أصوات الخسة والخيانة لن تؤثر في الداخل المصرى ..الإخوان لديهم حالة من الهيستريا بسبب فشلهم".

وأكد "الإبراشى"، أن الثورة التي تدعو لها الجماعة الإرهابية لن تجدها إلا في خيالات الإخوان، وتابع:" الجماعة اعترفت أنها تريد هدم الاقتصاد المصري، وتعطيل مصالح المواطنين المعيشية، وذلك يفضح كذبهم الفج الذي يرددوه بشكل مستمر بأنهم يدافعون عن المواطن المصرى.
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