عوض تاج الدين: جهاز PCR يكشف الإصابة بكورونا بنسبة 63% فقط

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن جهاز كشف كورونا PCR يكشف المرض بنسبة 63% فقط والسلبي يكون ليس له مصداقية على الجهاز.





وأوضح خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر" والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"،:" يجب على الطبيب أن يتعامل بشكل أكبر بالأعراض التي يشعر بها المريض، وفحصه، ومن ثم الأشعة والأبحاث التي يجريها المريض، ومن ثم أعلن عن التشخيص حتى لا يكون الإعتماد الكلي على تحليل الـ PCR .





وعن الفرق بين كورونا والإنفلونزا الموسمية، قال:" هناك أعراض متشابهة بين كورونا والإنفلونزا، ولكن هناك أعراض رُصدت في الحالات التي أُصيبت في كورونا، لافتا إلى أن أعراض مثل رشح بسيط، والتهاب في الحلق بسيط، وارتفاع حرارة بسيط، قد تكون تلك إنفلونزا عادية أو موسمية.





كما نوه إلى أن فيروس كورونا له شكل خاص به يظهر جليا من خلال الأشعة المقطعية والعادية، والطبيب يستطيع معرفته من شكله وتوزيعه بالإضافة للإعراض، لذلك عند رؤية الاشعة يستطيع الطبيب معرفة إن كان كورونا او إنفلونزا.