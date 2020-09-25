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بين الناس

سكان شارع الميزان يطالبون بتغيير أعمدة الكهرباء المائلة قبل وقوع كارثة

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 05:22 م
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد المواطن فاروق محمد ، من سكان شارع الميزان  بقرية كوم أشفين  مركز قليوب، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسئولين استبدال من أعمدة الكهرباء المائلة.

ويقول فى رسالته : نشكو  من أعمدة الكهرباء المائلة منذ الشتاء الماضي، مما يعرض المنطقة كلها للخطر ، وتقدمنا بأكثر من شكوى ، لكن دون أن يحرك ساكنا،  لذلك نناشد المسئولين بتغير الأعمدة المائلة قبل وقوع كارثة.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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