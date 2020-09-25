سكان شارع الميزان يطالبون بتغيير أعمدة الكهرباء المائلة قبل وقوع كارثة

ناشد المواطن فاروق محمد ، من سكان شارع الميزان بقرية كوم أشفين مركز قليوب، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسئولين استبدال من أعمدة الكهرباء المائلة.





ويقول فى رسالته : نشكو من أعمدة الكهرباء المائلة منذ الشتاء الماضي، مما يعرض المنطقة كلها للخطر ، وتقدمنا بأكثر من شكوى ، لكن دون أن يحرك ساكنا، لذلك نناشد المسئولين بتغير الأعمدة المائلة قبل وقوع كارثة.





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



