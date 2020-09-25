رومانسية أكثر وصوت عذب .. حظر كورونا يؤثر على غناء الطيور

منذ أن غزا فيروس كورونا المستجد بلدان العالم، وكل شيء وقع تحت طائلة التغيير، حتى طال التغيير نغمات الطيور، ففي خلال فترة الحظر والإغلاق في عدد من المدن مختلفة عن المعتاد.





من خلال تحليل نداءات العصافير المسجلة على مدى عقود، أكد العلماء حدوث تغيير في الذخيرة الصوتية للطيور عندما هدأت المدينة، بحسب ما نشرت "بي بي سي" البريطانية.





فقد رفعت الطيور من جودة أغانيها ، حيث كانوا ينادون للدفاع عن أراضيهم وإغراء رفيقهم، وبينما بدا للآذان البشرية أن أصوات الطيور كانت أعلى صوتًا، إلا أن العصافير غنت في الواقع بهدوء أكبر.





وقد نقلت هذه الأغاني اللطيفة والأكثر رقة نظرًا لعدم وجود ضوضاء في الخلفية، ودرست الدكتورة "إليزابيث ديبيري" من قسم البيئة وعلم الأحياء التطوري بجامعة تينيسي في نوكسفيل بالولايات المتحدة لسنوات كيف يؤثر التلوث الضوضائي على أغنية الطيور.





وقالت لبي بي سي نيوز: "كان الناس محقين في أن أصوات الطيور كانت مختلفة أثناء الإغلاق وملأوا المشهد الصوتي الذي تخلينا عنه بشكل أساسي".





وأكملت :"مع خروجنا من المشهد الصوتي ، انتقلت الطيور وأعتقد أن هذا يخبرنا بشيء عن مدى تأثيرنا على أصوات العصافير وعلى الاتصال ، خاصة في المدن".





بفضل دراسة طويلة الأمد لأغاني العصافير ذات التاج الأبيض تعيش في منطقة خليج سان فرانسيسكو وحولها ، تمكن العلماء من مقارنة التأثيرات قبل وأثناء الإغلاق.





ما وجدوه كان بمثابة مفاجأة، ففي معظم الأوقات ، يغني ذكور العصافير ، وأثناء الصمت حسنت الطيور من أدائها الصوتي وغنت أغاني ذات سعة أقل للدفاع عن أراضيها وجذب الطبور الإناث.





قال الدكتور ديبيري: "عندما انخفضت مستويات الضوضاء أثناء الإغلاق ، بدت أغانيهم في الواقع أكثر جنسية للطيور الأخرى".





وأضافت أنه يوضح مدى سرعة تعافي الطبيعة من آثار التلوث الضوضائي البشري.





تظهر هذه الدراسة أنه عندما تقلل من التلوث الضوضائي ، يكون هناك تأثير فوري تقريبًا على سلوك الحياة البرية وهذا أمر مثير حقًا لأن العديد من الأشياء التي نقوم بها لمحاولة مساعدة البيئة تستغرق وقتًا طويلًا لتحسينها.





كان الإغلاق في الواقع تجربة طبيعية في كيفية استجابة الحياة البرية للضوضاء التي يسببها الإنسان.





انخفضت مستويات حركة المرور عبر جسر البوابة الذهبية إلى مستويات مماثلة في الخمسينيات من القرن الماضي ، وأفيد على وسائل التواصل الاجتماعي أن ذئاب القيوط شوهدت تتجول.





لقد كتب الكثير عن العلاقة التي شعر بها الناس مع الطبيعة أثناء الإغلاق. وتقدم هذه الدراسة بعض الأدلة على أن الحياة البرية والبشر استفادوا من "الربيع الصامت".



